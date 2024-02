Nove težave za zvezdnika Chicaga

Košarkar ekipe Chicago Bulls v severnoameriški ligi NBA Zach LaVine bo moral na operacijo desnega stopala in bo posledično okreval od štiri do šest mesecev, je razkrila njegova ekipa.

Biki so dodali, da so košarkarjevi zastopniki in igralec odločitev sprejeli po dodatnih zdravniških mnenjih ter po posvetih z moštvenimi trenerji in zdravstveno službo. Operacijo bo branilec prestal prihodnji teden, pričakujejo, da bo nared za treninge pred naslednjo sezono, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

LaVine, dvakratni udeleženec tekem vseh zvezd in član ameriške reprezentance, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila zlato, je izpustil zadnje tekme Chicaga, že pred tem pa je bil zaradi težav s stopalom odsoten en mesec.

LaVine je v tej sezoni na 25 tekmah imel povprečje 19,5 točke, 5,2 skoka in 3,9 podaje na tekmo, njegov Chicago pa je z razmerjem zmag in porazov 23-27 deveti v vzhodni konferenci.

Osemindvajsetletni LaVine igra deseto sezono v NBA in sedmo v Chicagu.

