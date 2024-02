Zastrašujoči Boston, kjer blesti še nekdanji Lukov soigralec

Boston Celtics so na 51. tekmi sezone lige NBA dokazali, da so najboljša ekipa. Dosegli so že 39. zmago, Atlanto Hawks so premagali s 125:117. Najboljši strelec Bostona je bila nekdanji član Dallas Mavericks Kristaps Porzingis (31 točk).

Boston Celtics imajo najbolj kompletno ekipo v ligi NBA ta hip. Še Kristaps Porzingis končno lahko igra na ravni, ki jo je sposoben. Ko je bil še član New York Knicks in pozneje Dallas Mavericks, so ga pogosto spremljale poškodbe. Zdaj je odigral svojo 36. tekmo sezone in bil prvi strelec ekipe. Dosegel je 31 točk. V zadnji četrtini je pomembne točke prispeval Derrick White (12 od svojih 21), kot vselej je bil odličen Jayson Tatum (20 točk, devet skokov in sedem asistenc) in Boston Celtics so Atlanto Hawkse premagali s 125:117. Na domačem parketu so to sezono dobili 24 od 27 obračunov.

Danes 37-letni Al Horford je večji del kariere igral za Atlanto, ob koncu kariere skuša svoj prvi šampionski prstan osvojiti z Bostonom. Foto: Reuters Proti Atlanti so Kelti neporaženi zadnjih sedem tekem. Svoje je prispeval tudi veteran Al Horford, ki je vrsto let igral prav za Hawkse (14 točk, osem skokov in osem asistenc). Dvomestna sta bila še Jaylen Brown (15 točk) in Sam Hauser (10). Brown je bil edini od članov prve peterke, ki ni zadel trojke. Sicer so jih dali 17. "Ko igramo na tak način, ko se toliko premikamo po igrišču, je naš napad v drugi dimenziji. Imamo toliko orožij, da nas je težko pokrivati," je moč Bostona v napadu izpostavil Horford.

Če je Boston z 39 zmagami prva ekipa vzhodne konferenci (šest več od drugih Cleveland Cavaliersov), pa so trenutno v zahodni na vrhu z enakim izkupičkom (35 zmag in 16 porazov) kar tri ekipe: Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwovles in Denver Nuggets.

Liga NBA, 7. februar:

Lestvica: