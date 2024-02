Oklahoma dan po porazu z Dallasom spet slavi

V ligi NBA sta bili to nedeljo na sporedu samo dve tekmi. Začeli sta se zgodaj, saj se je nato v Ameriki ustavil čas, na sporedu je bil namreč finale v ligi ameriškega nogometa NFL, Super Bowl. Pred tem so si za ogrevanje Američani še lahko ogledali dve košarkarski tekmi. Boston Celtics so s 110:106 premagali Miami Heat. Košarkarji Oklahoma City Thunder, ki jih je v soboto povozil Luka Dončić s svojimi Dallas Mavericks, pa so s 127:113 premagali Sacramento Kings.