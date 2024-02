De la Fuente španski selektor do 2026

De la Fuente bo tako vodil Španijo do svetovnega prvenstva 2026, ki bo v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike. Kot so pojasnili pri španski nogometni zvezi, je bilo podaljšanje pogodbe nujno za stabilnost v pripravah na evropsko prvenstvo, ki bo med 14. junijem in 14. julijem letos v Nemčiji. Tam bodo Španci igrali v skupini B skupaj s Hrvaško, Italijo in Albanijo.

De la Fuenteju, ki je selektor postal konec leta 2022, bi se stara pogodba iztekla 30. junija.