De la Fuenteju nova selektorska pogodba

"RFEF je s podpisom nove pogodbe potrdila zaupanje v delo de la Fuenteja in njegovega trenerskega štaba. Tako bo Španijo vodil vse do evropskega prvenstva leta 2028," je zapisala španska zveza.

De la Fuente je na čelu reprezentance od leta 2022, ko je nasledil Luisa Enriqueja po razočaranju na SP v Katarju. Španijo je nato vodil do naslova v ligi narodov 2023 in zmage na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji. V finalu je tedaj španska izbrana vrsta premagala Anglijo z 2:1 in se podpisala pod rekordni četrti naslov evropskih prvakov.

Izkušeni trener bo špansko reprezentanco tako predvidoma vodil na svetovnem prvenstvu leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki ter nato še na EP 2028, ki ga bosta gostili Velika Britanija in Irska.

De la Fuente je pred nastopom funkcije selektorja članske zasedbe vodil tudi španske nogometaše v mlajših kategorijah in osvojil naslova tako z reprezentanco do 19 kot do 21 let.