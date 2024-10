Španski velemojster v solzah napovedal slovo

"Zame je bil nogomet ..." so solze v videosporočilu premagale 40-letnega Andresa Iniesto, ki so se mu ob naznanitvi konca kariere poklonile številne nogometne legende.

El Juego Continúa ❤️⚽️ 8️⃣🔟2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 7, 2024

Iniesta je igralsko pot začel v Albaceteju, nato pa je od leta 1996 do 2018 igral za Barcelono. S katalonskim klubom je osvojil kar 29 trofej. V 16 letih je odigral 674 tekem, na katerih je zabeležil 57 golov in 135 podaj. Z Barcelono je devetkrat osvojil špansko prvenstvo, skupaj s štirimi ligami prvakov. Sledila je selitev na Japonsko; od leta 2018 do 2023 je igral za Kobe, zadnjo sezono pa je bil član kluba Emirates iz Združenih arabskih emiratov.

Iniesta je za špansko reprezentanco med letoma 2006 in 2018 odigral 131 tekem in dosegel 13 golov. S špansko reprezentanco je leta 2010 osvojil svetovno, v letih 2008 in 2012 pa evropsko prvenstvo. Dvakrat je s Španijo zmagal na mladinskih eurih, nato pa je sledila njegova velika trilogija: dva eura in svetovno prvenstvo z la rojo, kjer je dosegel gol, ki je osrečil vse Špance. Skupaj ima kar 40 naslovov.

Preberite še: