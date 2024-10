Vodilna trojica se je precej namučila

Sedmi krog angleške premier lige sta odprla vodilni Liverpool in Crystal Palace, zmage z 1:0 so se veselili nogometaši vodilnega moštva prvenstva. Manchester City je po zaostanku z 0:1 na koncu s 3:2 ugnal Fulham, z 0:1 pa je zaostajal tudi Arsenal, ki je na koncu s 3:1 opravil s Southamptonom. V nedeljo ob 15. uri nova pomembna preizkušnja čaka Manchester United, ki ima na 13. mestu le sedem točk, gostuje pa pri petouvrščeni Aston Villi.

Za šesto zmago Liverpoola v tej sezoni je že v deveti minuti srečanja zadel Diogo Jota. V drugem polčasu je bil Crystal Palace nevaren nasprotnik Redsem, ki pa so na koncu zdržali vse pritiske. Za nameček se je v 79. minuti poškodoval vratar Alisson, v vrata pa je ob obolelem drugem vratarju Caoimhinu Kelleherju stopil tretji vratar Liverpoola Vitezslav Jaroš, ki je dočakal svoj debi v premier ligi in bil na koncu ob njem tudi uspešen. "Predvidevam, da bo nekaj časa odsoten. Čeprav nisem zdravnik, poškodba ni bila videti nedolžna," je stanje vratarja komentiral nizozemski strateg Arne Slot, ki je dosegel še deveto zmago na deseti tekmi, na kateri je vodil Liverpool.

Redsi bodo tako v reprezentančni premor vstopili s prvega mesta, s točko prednosti pred Manchester Cityjem in Arsenalom.

Manchester City je s 3:2 premagal Fulham. Foto: Reuters

Sinjemodri so proti Fulhamu neverjeten niz zaporednih zmag, ki sega nazaj vse v leto 2011, podaljšal na 17. A za meščane se srečanje ni dobro začelo, saj je Fulham v 26. minuti v vodstvo popeljal Andreas Pereira, vendar je že šest minut kasneje na drugi strani odgovoril Mateo Kovačić, Hrvat pa je nato v 47. minuti zadel še za 2:1. V zaključku srečanja je City preko Jeremyja Dokuja zadel še tretjič. Za Fulham je zatem v 88. minuti v polno meril Rodrigo Muniz, ki je gostujočim navijačem še vlil nekaj upanja po kakšni točki, a se je srečanje nato končalo z zmago sinjemodrih s 3:2.

Pred tekmo je bilo sicer na novinarski konferenci s Pepom Guardiola vroče vprašanje, na katerega pa ni želel neposredno odgovoriti. Po tej sezoni mu poteče pogodba s Cityjem, na otoku pa se ugiba, da nove ne bo podpisal. "O tej temi ne bom govoril. Ko se bo zgodilo, se bo zgodilo," je odgovoril na vprašanje, ali si želi ostati, kar zanima navijače. A je vendarle dodal: "Do kosti sem del tega kluba. Za ta klub želim narediti tisto, kar šteje, torej zmagovati, svoje delo opravljati najbolje, kot znam."

Arsenal je tako kot City zaostajal z 0:1, a na koncu prišel do polnega izplena. Foto: Reuters

Arsenal se je proti Southamptonu po prvem polčasu brez zadetkov na začetku drugega znašel v težavah. V 55. minuti je namreč goste na stadionu Emirates v vodstvo popeljal Cameron Archer, a so topničarji hitro odgovorili, le tri minute kasneje je na 1:1 poravnal Kai Havertz. V 68. je za vodstvo nato zadel Gabriel Martinelli, piko na i zmagi pa je v 88. minuti postavil še Bukayo Saka.

V nedeljo v ogenj še ranjeni Manchester United

Erik Ten Hag navijače znova prosi za potrpežljivost. Foto: Reuters Zmage pa vse bolj pogrešajo navijači Manchestra Uniteda. S prvih šestih tekem premier lige imajo rdeči vragi le dve, ob tem pa še remi in kar tri poraze. To jih je pred sedmim krogom uvrščalo na skromno 13. mesto, že osem točk za vodilnim Liverpoolom. Tako slabega začetka angleške lige United ni imel že od sezone 1986/1987. Nedeljska tekma z Aston Villo, ki so jo v prejšnji sezoni sicer obakrat premagali, pa bo vse prej kot lahka. Z dvema remija pa niso navdušili niti na uvodnih dveh tekmah evropske lige. Medtem je Villa med tednom v ligi prvakov z 1:0 premagala favorizirani Bayern München.

Trener rdečih vragov Erik ten Hag je navijače še enkrat prosil za potrpljenje, predvsem zaradi številnih novih, mladih igralcev v ekipi. Kot primer je navedel Manuela Ugarteja. "Potrebuje čas, da se vklopi. Vem, da v nogometu na najvišji ravni ne dobiš časa. Takoj moraš igrati vrhunsko, a to ni vedno izvedljivo. Mora se navaditi na naš sistem igre, spoznati mora soigralce in se privaditi na intenziteto premier lige. Potrebuje čas, potrebujemo čas."

Angleško prvenstvo, 7. krog:

Sobota, 5. oktober:

Nedelja, 6. oktober:

Lestvica: