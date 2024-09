Že za uvod bo pestro

Vodilni Manchester City bo v času sobotnega kosila na delu pri Newcastlu, ki po petih odigranih krogih za vodilno zasedbo Pepa Guardiole zaostaja tri točke. Ekipi se bosta srečali prvič po marcu, ko so si meščani v četrtfinalu FA pokala zagotovili domačo zmago z 2:0, zahvaljujoč dvema zadetkoma Bernarda Silve. Srake pred obračunom ne morejo biti pretirano optimistične, saj so v zadnjih 33 obračunih v premier ligi Manchester City premagale le enkrat, in sicer januarja leta 2019. Cityju tokratni tekmec zelo leži, saj je proti njemu zmagal na več tekmah premier lige (31), več tekmah v gosteh (12) in zabil več golov (101) kot kateremu koli drugemu nasprotniku v ligi. Zadeli so tudi na vsakem od zadnjih 31 medsebojnih ligaških srečanj, kar je najdaljši niz zadetkov, ki ga ima ena ekipa proti drugi v zgodovini.

Manchester United bo gostil Tottenham. Foto: Reuters

Čeprav sta Manchester United in Tottenham daleč od zavidljive forme, ki ju je krasila pred časom, pa se v nedeljo na Old Traffordu obeta derbi. Rdeči vragi so sicer po petih krogih pri sedmih točkah in šele na enajstem mestu premier lige, le mesto pred njim je z enakim izkupičkom, a boljšo gol razliko, Tottenham. Pod velikim pritiskom bo strateg rdečih vragov Erik ten Hag, ki je med tednom s svojo zasedbo le remiziral v prvem krogu lige Europa proti Twenteju (1:1).

Tottenham je zmagal le na dveh od zadnjih 12 tekem premier lige na gostovanjih, medtem ko je izgubil štiri od zadnjih šestih, v tem obdobju pa je premagal le izpadli Sheffield United. Vendar pa je nogometašem iz severnega Londona uspelo ukrasti točko Manchester Unitedu na Old Traffordu v trilerju lanske sezone z rezultatom 2:2, s čimer so svoj rekord neporaženosti proti Rdečim hudičem podaljšali na tri tekme.

