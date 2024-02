Ronaldo z nespodobno gesto razjezil navijače. Razlog? Messi. #video

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki v zadnjih letih kariere igra v Savdski Arabiji, je poskrbel za veliko jezo in kritike z gesto, ki so jo navijači razumeli kot nespodobno. Na videoposnetkih po spletu je videti, da 39-letnik po tekmi gestikulira proti navijačem in premika roke proti mednožju. Razlog so bili vzkliki "Messi".