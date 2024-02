Messi zavrača očitke navijačev

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi vztraja, da njegova odsotnost na pripravljalni tekmi svojega Inter Miamija v Hongkongu ni bila posledica političnega zaničevanja, temveč poškodbe. Messi je v posnetku, ki ga je objavil na kitajskem družbenem omrežju Weibo, zavrnil namigovanja, da v Hongkongu ni igral zaradi političnih razlogov. "Če bi bil to razlog, sploh ne bi potoval v Hongkong," je izjavil 36-letni Argentinec.

Lionel Messi je tako kot njegov zvezdniški soigralec Luis Suarez 4. februarja zaradi poškodbe obsedel na klopi za rezervne igralce. Inter Miami je tekmo proti enajsterici Hongkonga dobil s 4:1.

"Kot vsi vedo, vedno želim igrati in biti na vsaki tekmi," je še dodal Messi.

Njegova odsotnost je povzročila žvižge in pozive k vračilu denarja na tisoče navijačev. Ti so odšteli velike vsote, da bi videli kapetana argentinske reprezentance, ki je v Katarju decembra 2022 osvojila naslov svetovnih prvakov.

Nekateri politiki in mediji so Messijevo odsotnost in njegov kasnejši nastop na podobni tekmi na Japonskem interpretirali kot zaničevanje Kitajske ter politično zaroto tujih držav, ne da bi pri tem ponudili dokaze.

Preberite še: