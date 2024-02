Jezni zaradi Messija: "Sram naj jih bo!" #video

Inter iz Miamija z Lionelom Messijem na čelu je na pripravljalni turneji v Aziji. Tri dni je v Hong Kongu naraščala vročica pred nedeljsko tekmo med Interjem in enajsterico najboljših nogometašev iz Hong Konga. Stadion je bil razprodan, Messi pa na koncu sploh ni stopil na igrišče. In navijači so bili besni. Poglejte v spodnjem videu.

Težko so čakali, da bi videli Messija igrati v živo. Foto: Reuters

Messi na klopi. Foto: Reuters "Messi, Messi, Messi," je odmevalo s tribun osrednjega stadiona v Hong Kongu že v soboto, ko je več kot 40.000 ljudi svetovnega prvaka iz Argentine spremljalo na treningu. Seveda je bil stadion razprodan tudi za nedeljsko tekmo z izbrano ekipo nogometašev iz Hong Konga. Navijači so kar drli na tekmo. A ker so se bali, da je Messi na nedavni prijateljski tekmi z Al Nassrom utrpel lažjo poškodbo stegenske mišice, ga trener Gerardo Martino tokrat sploh ni poslal na zelenico. "Razumem, da so navijači razočarani, a smo odločitev sprejeli po posvetu z zdravniško službo. Tvegali bi, da se resneje poškoduje."

Navijači, ki so pokupili vse Messijeve drese, ki so bili na voljo, so tako ostali razočarani, številni v solzah, nekateri pošteno jezni (poglejte v spodnjem videu). Igral ni niti novi član Interja in še en nekdanji zvezdnik evropskih zelenic Luis Suarez. "Kako lahko pripelješ Messija in Suareza v Hong Kong, potem pa ne dobita niti minute. Razočarani smo. Sram naj jih bo. Sram naj bo organizatorja. Ljudem bi morali vrniti denar," je tako za Reuters povedal Neal Goldmann, ki živi in dela v Hong Kongu. Vstopnice gotovo niso bile poceni. Miami je zmagal s 4:1.

Poglejte to evforijo v Hong Kongu in nato jezo, ker Messi ni igral:

Podobna evforija se zna zgoditi tudi naslednji teden, ko bo Inter Miami azijsko turnejo nadaljeval na Japonskem. V sredo igra proti aktualnemu japonskemu prvaku Vissel Kobe.

Foto: Guliverimage