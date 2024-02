Kroos se vrača v nemško reprezentanco pred domačim SP

Kroos se je sicer kot reprezentant upokojil po evropskem prvenstvu leta 2021, ima 106 nastopov za Nemčijo, s katero je leta 2014 osvojil tudi naslov svetovnih prvakov.

V državi prirediteljici letošnjega EP se številni navijači bojijo, da bo domača izbrana vrsta doživela polom, saj je Nemčija v zadnjih sezonah v globoki krizi. Leta 2023 je dobila le tri od 11 odigranih tekem. Zato so se v zadnjem času že pojavili namigi, da bo prav Kroos prekinil reprezentančni pokoj, kar je 34-letni zvezdnik madridskega Reala danes tudi potrdil.

"Ljudje, kratko in sladko: od marca bom spet igral za Nemčijo. Zakaj? Ker me je za to prosil selektor, ker sem na to pripravljen in ker mislim, da lahko s to ekipo dosežemo več, kot si mnogi mislite," je v objavi na Instagramu sporočil Kroos.