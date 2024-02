Na videoposnetkih, ki krožijo po spletu, se vidi, kako Cristiano Ronaldo po nedeljski zmagi njegove ekipe Al-Nasr s 3:2 proti Al Shababu gestikulira proti nasprotnim navijačem in z rokami kaže proti svojemu dimeljskemu predelu. Pred tem je Ronaldo na kratko položil roko na uho, na videoposnetkih pa je s tribun slišati glasne vzklike "Messi".

🚨🚨| Cristiano Ronaldo is set to be INVESTIGATED for a gesture he made towards fans chanting for Lionel Messi.😂😂#CristianoRonaldo pic.twitter.com/Ri3b0NvQX4