V Rusiji gori kritično sršenje gnezdo, ki je nočna mora Ukrajine #video

Ukrajina je v noči na četrtek z brezpilotnimi letali napadla tehnološko tovarno globoko na ozemlju Rusije, kjer proizvajajo sestavne dele za eno najbolj nevarnih ruskih orožij na fronti v Ukrajini. Gre za tovarno optičnih vlaken družbe Optic Fiber Systems v Saransku, ki je ključnega pomena za ruske napade na ukrajinske tarče z droni posebne vrste, ki so tako rekoč imuni na motilce signalov. Prav takšen dron naj bi Ukrajini v torek uničil enega od zelo dragocenih raketnih sistemov HIMARS, ki so že od konca leta 2022 velik trn v peti Rusiji.

Nočna mora za Ukrajino

Ruski droni tipa KVN (Kinjaz Vandal iz Novgoroda) so od lani jeseni, ko jih je Rusija začela uporabljati bolj množično, prava nočna mora za ukrajinske branitelje. Gre za vrsto brezpilotnih letalnikov za napade na krajših razdaljah, ki se za komuniciranje z upravljavcem ne zanaša na brezžične signale, temveč na žično povezavo prek optičnega kabla.

Motilci signalov na takšne drone zato tako rekoč nimajo vpliva, zato jih je treba onemogočiti konvencionalno - na silo z orožjem ali drugimi "ročnimi" metodami – kar pa je lažje reči kot storiti.

Lastne drone, ki za komunikacijo uporabljajo optične kable, razvija tudi Ukrajina (na fotografiji). Takšni droni so lahko na bojišču sicer izredno učinkoviti, a imajo zaradi občutljivosti optičnih kablov in fizične povezave med dronom in upravljavcem tudi visok delež izgub. Medij Insider je aprila poročal, da naj bi Rusi na bojišču v Ukrajini uporabili že tisoč tovrstnih dronov, od katerih pa jih kar od sto do 200 ni doseglo svojega cilja. Foto: Guliverimage

Ukrajina za napade z droni KVN še nima pravega odgovora, kar se je nazadnje pokazalo tudi v torek, 6. maja, ko je eden od takšnih dronov domnevno uničil enega od raketnih sistemov HIMARS, ki so jih Ukrajini leta 2022 zagotovile ZDA (vir). Šlo je že za četrto uničenje sistema HIMARS na fronti v Ukrajini.

Ker ne morejo sklatiti vseh sršenov, so se lotili sršenjega gnezda

Ukrajina je v noči na sredo, 7. maja, nato že drugič v dobrem mesecu dni z brezpilotnimi letali po poročanju ruske neodvisne medijske agencije Astra na Telegramu napadla proizvodni obrat ruskega podjetja Optic Fiber Systems v mestu Saransk, ki je več kot 750 kilometrov oddaljena od najbližje meje med Rusijo in Ukrajino. Prvič so isto tovarno napadli 5. aprila letos.

Overnight, Ukrainian attack drones successfully penetrated over 750km of Russian airspace to strike Russia's largest fiber optic cable producer.



The facility, currently ablaze, is a key link for Russian drone production. pic.twitter.com/Btj9oBGuJE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2025

Po navedbah na spletni strani podjetja gre za prvega in največjega proizvajalca optičnih vlaken v Rusiji, ki je ključna tudi za rusko obrambno industriji, natančnega za proizvodnjo dronov tipa KVN.

Po poročanju Astre v Saransku sicer ni bila zadeta le tovarna optičnih vlaken, temveč tudi obrat Saranskabel, kjer proizvajajo težko mehanizacijo. Zaradi napada v Saransku so po vsem mestu odpovedali pouk v šolah in na univerzah ter varstvo otrok v vrtcih.

V tovarni optičnih vlaken v Saransku je po ukrajinskem napadu izbruhnil požar. Foto: X / SpecialKhersonCat

Tarči sredinih napadov sta bili še dve zelo pomembni komponenti ruske obrambne industrije, in sicer podjetje JSC Konstruktorskoe Buro Priborostroenija v Tuli, kjer med drugim razvijajo natančno vodena orožja za kopenske, zračne in pomorske sile ter sisteme zračne obrambe, in družba SPLAV, ki je prav tako v Tuli, razvija in proizvaja pa raketne sisteme in strelivo zanje, je poročal ukrajinski portal Pravda.ua. Navedbe o ukrajinskih zračnih napadih je za ruske medije medtem potrdil tudi guverner ruske regije Tula Dmitri Miljaev.