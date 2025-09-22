Direktor podjetja, ki je bilo prisotno tudi v Sloveniji, obtožen vohunjenja za Rusijo

Avstrijski energetski velikan OMV je odpustil enega od direktorjev, ki ga sumijo vohunjenja za Rusijo. O škandalu je prva poročala avstrijska revija Profil, kjer so razkrili, da je imel direktor redna srečanja z ruskim diplomatom, ki ga avstrijske oblasti želijo izgnati iz države.

Vodilni direktor je pri OMV delal dalj časa in je bil nedavno vpleten v milijardo evrov vredno združitev dveh hčerinskih družb podjetja v Abu Dabiju, poročanje povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Po poročanju Profila je imel moški dostop do informacij o obeh podjetjih in je o njih poročal ruskemu diplomatu med srečanji na Dunaju. Za zdaj ni znano, ali je deloval sam in kako dolgo so se vlekle njegove vohunske dejavnosti.

Na domu direktorja našli interne dokumente

Pri preiskavi doma zaposlenega v OMV so našli številne interne dokumente družbe, zato so proti njemu preiskovalni organi uvedli kazenski postopek.

Avstrijsko zunanje ministrstvo je za APA povedalo, da je po razkritjih na pogovor poklicalo ruskega odpravnika poslov na veleposlaništvu na Dunaju.

"Rusko stran smo prosili, naj odvzame diplomatsko imuniteto diplomatu, ki je bil vpleten v preiskavo," je dodalo zunanje ministrstvo in navedlo, da bodo uradnika razglasili za persono non grata v državi.

V OMV potrdili obstoj preiskave

Podjetje OMV je bilo do leta 2023 prisotno tudi v Sloveniji. Njegovo dejavnost je tega leta prevzelo madžarsko podjetje MOL. Foto: Ana Kovač Ko je Reuters stopil v stik s predstavniki OMV, so v podjetju sporočili, da v celoti sodelujejo s pristojnimi organi in da v interesu preiskave ne želijo dajati nadaljnjih komentarjev.

OMV je največje naftno podjetje v srednji Evropi s sedežem na Dunaju. Bilo je med prvimi zahodnimi podjetji, ki so podpisala sporazum o dobavi plina s Sovjetsko zvezo. Z Rusijo oziroma njenim podjetjem Gazprom so sodelovali vse do decembra lani, ko so prekinili pogodbo o dobavi kar šestih milijard kubičnih metrov plina na leto.