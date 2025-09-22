Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Ponedeljek,
22. 9. 2025,
9.09

Osveženo pred

23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26

Natisni članek

Natisni članek
vohuni Rusija Avstrija OMW Slovenija

Ponedeljek, 22. 9. 2025, 9.09

23 minut

Direktor podjetja, ki je bilo prisotno tudi v Sloveniji, obtožen vohunjenja za Rusijo

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,26
rusko veleposlaništvo na Dunaju | Avstrijsko zunanje ministrstvo je za APA povedalo, da je po razkritjih na pogovor poklicalo ruskega odpravnika poslov na veleposlaništvu na Dunaju. | Foto Guliverimage

Avstrijsko zunanje ministrstvo je za APA povedalo, da je po razkritjih na pogovor poklicalo ruskega odpravnika poslov na veleposlaništvu na Dunaju.

Foto: Guliverimage

Avstrijski energetski velikan OMV je odpustil enega od direktorjev, ki ga sumijo vohunjenja za Rusijo. O škandalu je prva poročala avstrijska revija Profil, kjer so razkrili, da je imel direktor redna srečanja z ruskim diplomatom, ki ga avstrijske oblasti želijo izgnati iz države.

Vodilni direktor je pri OMV delal dalj časa in je bil nedavno vpleten v milijardo evrov vredno združitev dveh hčerinskih družb podjetja v Abu Dabiju, poročanje povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Po poročanju Profila je imel moški dostop do informacij o obeh podjetjih in je o njih poročal ruskemu diplomatu med srečanji na Dunaju. Za zdaj ni znano, ali je deloval sam in kako dolgo so se vlekle njegove vohunske dejavnosti.

Na domu direktorja našli interne dokumente

Pri preiskavi doma zaposlenega v OMV so našli številne interne dokumente družbe, zato so proti njemu preiskovalni organi uvedli kazenski postopek.

Avstrijsko zunanje ministrstvo je za APA povedalo, da je po razkritjih na pogovor poklicalo ruskega odpravnika poslov na veleposlaništvu na Dunaju.

"Rusko stran smo prosili, naj odvzame diplomatsko imuniteto diplomatu, ki je bil vpleten v preiskavo," je dodalo zunanje ministrstvo in navedlo, da bodo uradnika razglasili za persono non grata v državi.

V OMV potrdili obstoj preiskave

Podjetje OMV je bilo do leta 2023 prisotno tudi v Sloveniji. Njegovo dejavnost je tega leta prevzelo madžarsko podjetje MOL. | Foto: Ana Kovač Podjetje OMV je bilo do leta 2023 prisotno tudi v Sloveniji. Njegovo dejavnost je tega leta prevzelo madžarsko podjetje MOL. Foto: Ana Kovač Ko je Reuters stopil v stik s predstavniki OMV, so v podjetju sporočili, da v celoti sodelujejo s pristojnimi organi in da v interesu preiskave ne želijo dajati nadaljnjih komentarjev.

OMV je največje naftno podjetje v srednji Evropi s sedežem na Dunaju. Bilo je med prvimi zahodnimi podjetji, ki so podpisala sporazum o dobavi plina s Sovjetsko zvezo. Z Rusijo oziroma njenim podjetjem Gazprom so sodelovali vse do decembra lani, ko so prekinili pogodbo o dobavi kar šestih milijard kubičnih metrov plina na leto.

Jan Marsalek
Novice V Moskvi opazili najbolj iskanega človeka v Evropi
Egisto Ott, obtožen vohunjenja za Rusijo, Avstrija
Novice Nekdanji avstrijski obveščevalec obtožen vohunjenja v korist Rusije
Hrvaški helikopter Mi-8 Kfor
Novice Hrvaško pretresa vohunska afera. To je znano.
vohuni Rusija Avstrija OMW Slovenija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.