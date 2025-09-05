Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Revolucionarna vzmetnica Leticia: spanec, zasnovan po vašem telesu

Foto Maremico d.o.o.

Foto: Maremico d.o.o.

Se tudi vi zjutraj zbujate utrujeni, v bolečinah ali brez energije, čeprav spite sedem ali več ur? Morda krivca ne gre iskati v stresu ali prehrani, ampak kar v vašem ležišču. Vzmetnice Leticia, ki nastajajo pod okriljem slovenskega podjetja Maremico, so popolnoma prilagojene vsakemu posamezniku – glede na njegovo telo, spalne navade in potrebe. Če mislite, da vse vzmetnice delujejo podobno, vas bo zgodba, ki jo piše ekipa Maremico, presenetila.

Personalizirane vzmetnice, kot jih še ni bilo

Vzmetnice Leticia niso serijski izdelek. So ročno izdelane v Ljubljani, vsak kos posebej, za vsakega posameznika posebej. Ključ do personalizacije je modularna zasnova, kjer se notranji sestavni deli vzmetnice prilagajajo glede na vašo višino, težo, obliko telesa, najpogostejši spalni položaj ter želje po udobju.

In to ni ugibanje – v spalnem centru Maremico vas izmerijo s posebno 4D-tehnologijo SmartBed, ki ustvari digitalni zemljevid vašega telesa. Rezultat? Vzmetnica Leticia MultiModular, ki podpira telo natančno tam, kjer je treba, in vas razbremeni tam, kjer telo potrebuje več udobja.

vzmetnice leticia meritev | Foto: Maremico d.o.o. Foto: Maremico d.o.o.

Tri linije vzmetnice Leticia

Pod imenom Leticia se skrivajo tri premišljeno zasnovane linije, ki ponujajo različne trdote udobja:

  • Jogi Leticia MultiModular: Najnaprednejša linija z več kot 20 prilagodljivimi moduli. Idealna za tiste, ki želijo popolno personalizacijo – tudi za vsak del telesa posebej.
  • Jogi Leticia TrioComfort: Praktična izbira s sedmini vnaprej določenimi funkcionalnimi moduli omogoča udobje in funkcionalnost. Po dolgoletni uporabi lahko zamenjate tri večje module med seboj in mu s tem podaljšate življenjsko dobo.
  • Vzmetnice Leticia Spring: Za ljubitelje zračnih, klasičnih vzmetnic. Žepkasto vzmetenje Multizone, snemljiva in pralna prevleka ter zamenljiv vrhnji sloj so odlična izbira za alergike in vse, ki se med spanjem močno potijo.

Vsako ležišče lahko vsebuje tudi Exclusive Top – inovacijo, ki olajša postiljanje, saj prevleka pokriva le vrhnji sloj ležišča, preostali del ležišča pa je oblazinjen v material in barvo po vaši izbiri. Preprosta in funkcionalna rešitev, za vse, ki jih boli hrbtenica, nimajo dovolj moči v rokah ali bi si radi olajšali postiljanje.

vzmetnica leticia katalog | Foto: Maremico d.o.o. Foto: Maremico d.o.o.

Nadgradnja v posteljo BoxSpring

Katerokoli ležišče Leticia lahko mojstri iz Spalnega centra Maremico vgradijo v izbrani model oblazinjene postelje BoxSpring. Postelja BoxSpring vam omogoča spanje na kraljevski višini, izbiro dizajna postelje in vzglavne stranice ter oblazinjenje v barvi in materialu po izbiri. Spretne mizarske, tapetniške in šiviljske roke bodo ustvarile popolnoma unikatno mojstrovino, ki lahko kraljuje tudi vaši spalnici.

oblazinjena-postelja-boxspring | Foto: Maremico d.o.o. Foto: Maremico d.o.o.

Slovenska izdelava, svetovna kakovost

V času, ko večina izdelkov prihaja iz Kitajske ali iz velikih tovarn drugje v tujini, Maremico stavi na lokalno znanje, tradicijo in trajnost. Vsaka vzmetnica je rezultat ročne izdelave in več kot 30-letnih izkušenj ekipe, ki razume spanec do potankosti. Uporabljajo le preverjene materiale – zračne in kakovostne.

Spanec kot naložba – ne strošek

Spimo tretjino življenja. Zaradi slabega ležišča smo lahko vsako noč brez kakovostnega počitka, zjutraj pa brez energije, ki jo potrebujemo za delo in odnose. Dobra vzmetnica ni luksuz, ampak osnovna naložba v zdravje, ki vpliva na hrbtenico, regeneracijo, imunski sistem in celo razpoloženje.

Z Leticio je ta naložba še posebej smiselna, saj modularna zasnova omogoča, da po nekaj letih zamenjate le tisti del, ki se obrabi – ne pa celotne vzmetnice. Manj stroškov, več trajnosti.

najboljse lezisce leticia spalni center maremico | Foto: Maremico d.o.o. Foto: Maremico d.o.o.

Obiščite Spalni center Maremico in preizkusite SmartBed

Leticia ni le še ena vzmetnica na trgu. Je zgodba o tem, kako lahko slovensko znanje izboljša vaše spanje.

Če želite preizkusiti občutek spanja na ležišču, narejenem po vašem telesu, obiščite Spalni center Maremico v Ljubljani, kjer vas brez obveznosti izmerijo, svetujejo in vam pomagajo izbrati sanjsko vzmetnico Leticia.

Naročnik oglasnega sporočila je MAREMICO, D.O.O.

Oprema in dekor noad SmartBed Spalni center Maremico Boxspring postelja Maremico d.o.o. spanje vzmetnica postelja
