Začela se je dirka altcoinov: napovedi cen za SHIB, XYZ in PENGU v letu 2025 – kateri bo prvi eksplodiral?

Svež val navdušenja preplavlja trg, saj vodilni altcoini kažejo močne znake rasti. SHIB, XYZ in PENGU privabljajo pozornost s svojimi ostrimi premiki in drzno zastavljenimi ciljnimi cenami za leto 2025. Kateri bo izstopal in prinesel največje dobičke? Novi signali nakazujejo preboj, a vodja ostaja negotov.

Shiba Inu (SHIB)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

SHIB se trenutno giblje med 0,0000116366 in 0,0000129366 ameriškega dolarja. V tem tednu je izgubil 3,63 odstotka, v zadnjem mesecu se je dvignil za 0,99 odstotka, v šestih mesecih pa je padel za 3,47 odstotka. Graf prikazuje ozko območje brez jasnega dolgoročnega trenda.

Desetdnevno povprečje pri 0,000012149 dolarja je tik pod stodnevnim nivojem pri 0,0000122698 dolarja, kar kovanec ohranja v ozkem razponu. Indeks moči znaša 51,77, kar kaže na uravnotežen položaj, vendar hitri oscilator pri 87,30 namiguje na utrujenost kupcev. Momentum je rahlo negativen, zato trg pri približno 0,0000122 dolarja čaka na nov signal.

Preboj nad 0,0000136833 dolarja bi lahko dvignil SHIB za približno 12 odstotkov, z možnostjo rasti do 0,0000149833 dolarja, kar bi pomenilo 23-odstotni dobiček. Če bi prevzeli pobudo prodajalci, je prva podpora pri 0,0000110833 dolarja (devet odstotkov nižje), globlja naročila pa so pri približno 0,0000097833 dolarja (20 odstotkov pod trenutnimi ravnmi). Glede na mešane signale in ravno gibanje v zadnjem mesecu so verjetna stranska gibanja, občasno prekinjena s hitrimi preizkusi teh meja.

Povpraševanje po $XYZ narašča, saj je njegova tržna vrednost dosegla mejnik 15 milijonov dolarjev

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svet športa in kriptovalut, je pritegnil veliko zanimanja vlagateljev. Za razliko od običajnih memecoinov se XYZVerse predstavlja kot dolgoročni projekt z jasno začrtano potjo in aktivno skupnostjo. Projekt je bil nedavno prepoznan kot Najboljši NOVI memecoin projekt, kar še povečuje njegovo privlačnost.

Za razliko od tipičnih meme kovancev ponuja XYZVerse dejansko uporabno vrednost in jasno zastavljeno razvojno pot za dolgoročno rast. Načrtuje lansiranje gamificiranih produktov ter sklenitev partnerstev z velikimi športnimi ekipami in platformami.

Posebej omembe vredno je, da je XYZVerse predčasno uresničil enega svojih ciljev z vzpostavitvijo partnerstva z bookmaker.XYZ – prvo popolnoma verižno decentralizirano stavnico in igralnico. Kot dodatek pa imetniki žetona $XYZ prejmejo ekskluzivne ugodnosti pri svoji prvi stavi.

Foto: XYZVerse

Cenovna dinamika in načrti za uvrstitev

Med predprodajno fazo je žeton $XYZ kazal stalno rast. Od začetka se je cena zvišala z 0,0001 na 0,005 dolarja, naslednja faza pa jo bo potisnila na 0,01 dolarja. Končna cena v predprodaji bo 0,02 dolarja, nato pa bo žeton uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze.

Predvidena cena ob uvrstitvi – 0,10 dolarja – bi lahko zgodnjim vlagateljem prinesla do tisočkratne donose, če projekt doseže predvideno tržno kapitalizacijo.

Do zdaj je bilo zbranih več kot 15 milijonov dolarjev, predprodaja pa se hitro približuje novemu pomembnemu mejniku – 20 milijonom dolarjev. Takšen napredek kaže na močno zanimanje tako malih kot institucionalnih vlagateljev.

Nagrade za prvake

V XYZVerse ima skupnost glavno besedo. Aktivni člani niso le opazovalci – za svojo predanost prejmejo airdrope žetonov XYZ. To je igra, v kateri največji navijači dosegajo največje zmage.

Pot do zmage

Z dobro zastavljeno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX borze ter rednimi "žigi" žetonov je $XYZ grajen za zmagovalni pohod. Vsaka poteza je usmerjena v rast cene, krepitev projekta in povezovanje skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Pudgy Penguins (PENGU)

Foto: Vir: tradingview / XYZVerse

PENGU je v tem tednu izgubil 5,3 in v zadnjem mesecu 13,82 odstotka, trenutno pa se giblje med 0,0266 in 0,0331 dolarja. Vendar je ta padec videti majhen v primerjavi s 374,87-odstotnim skokom v zadnjih šestih mesecih, zato so zgodnji kupci še vedno močno v prednosti. Žeton je tik pod svojim stodnevnim povprečjem pri 0,0294 dolarja, ki ga trgovci natančno spremljajo.

Kratkoročno je razpoloženje mešano. Merilnik momentuma kaže 44,7, kar pomeni, da ni ne pregret ne podhlajen. Hitrostni kazalnik pri 79,7 razkriva aktivna nihanja cen, medtem ko je trendna črta rahlo negativna. Ker je desetdnevno povprečje pri 0,0286 dolarja nad trenutnimi nakupnimi ponudbami, potrebujejo previdni kupci svež obseg trgovanja, da bi preobrnili kratkoročno sliko.

Če cena prebije 0,0372 dolarja, se odpre pot proti 0,0438 dolarja, kar pomeni približno 35 odstotkov rasti glede na srednji razpon trenutnih kotacij. Nad to mejo bi se lahko ponovno začel šestmesečni vzpon. Če pa PENGU ne zadrži 0,0242 dolarja, obstaja tveganje padca na 0,0177 dolarja, kar bi pomenilo približno 32 odstotkov izgube. Glede na dolgoročen naraščajoči trend in nevtralen momentum so možnosti bolj na strani počasnega vzpona, a žeton lahko ostane ujet v razponu, dokler ne pride do jasnega preboja.

SHIB in PENGU kažeta stabilno rast, toda prvi športni memecoin XYZVerse (XYZ) cilja na rast za 20 tisoč odstotkov prek športne skupnosti, GameFi in medijskih povezav, zaradi česar bi lahko postal prvi eksplozivni zmagovalec leta 2025. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.