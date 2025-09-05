V živo: Slovenci zapretili že v uvodnih minutah, a prvi trese mrežo zvezdnik Newcastla

Po pestrem četrtku, ki ga je zaznamoval podvig Slovaške proti Nemčiji (2:0), se ta petek v evropskih kvalifikacijah za SP 2026 igra deset tekem (20.45), slovenska izbrana vrsta proti Švedski. Dvoboj v deževnih Stožicah, na katerem ne manjka zvezdnikov, je razprodan. Slovenija skuša prvič v zgodovini premagati Švedsko. V drugi tekmi skupine B Švica gosti Kosovo. Francija v nov kvalifikacijski ciklus vstopa v gosteh proti Ukrajini, Italijo prvič vodi Gennaro Gattuso, Hrvaška pa skuša nadaljevati zmagoviti niz na Ferskih otokih.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. in 5. krog:

Petek, 5. september:

Slovenija se lahko pohvali z nastopom na štirih velikih tekmovanjih. Z najboljšimi se je družila na dveh svetovnih prvenstvih (2002 in 2010) ter dveh evropskih prvenstvih (2000 in 2024). Zdaj si četa Matjaža Keka prizadeva, da bi se prihodnje leto udeležila spektakla na drugi strani velike luže, ki bo potekal v ZDA, Kanadi in Mehiki. Če bo v kvalifikacijski skupini B, kjer jo čakajo tekme proti Švedski, Švici in Kosovu, osvojila prvo mesto, si bo priigrala neposredno vozovnico, če pa bo druga, jo čakajo še dodatne kvalifikacije. Na prejšnjih štirih tekmah s Švedsko je Slovenija dosegla dva remija in dva poraza (tri gostovanja). Na edini domači tekmi je potegnila krajši konec, saj so Švedi leta 2022 v ligi narodov v Stožicah zmagali z 2:0.

Kek s Šeškom in Šporarjem, Švedi z Gyökeresom in Elango

Preverjena prva enajsterica selektorja Matjaža Keka. Foto: Reuters Selektor Kek je začel s preverjeno prvo enajsterico, v konici napada z napadalcema, ki sta poleti menjala sredino, Benjaminom Šeškom (Manchester United) in Andražem Šporarjem (Slovan Braislava). V napadu Švedske sta od prve minute novi član Arsenala Viktor Gyökeres in Anthony Elanga iz Newcastle Uniteda, medtem ko je novi nogometaš Liverpoola Alexander Isak med rezervisti. Slovenija je bila blizu zadetku že ob koncu četrte minute, ko je Šeško izvrstno podal na drugo stran kazenskega prostora, kjer je bil povsem sam Petar Stojanović, a žoge ni dobro zadel. Le dobro minuto pozneje pa je z 20 metrov močno streljal Šporar. Prek gola.

Anthony Elanga je zaslalomiral mimo Vanje Drkušića in Žana Karničnika iz zadel za vodstvo Švedske z 1:0. Foto: Reuters Švedska je imela na začetku tekme sicer več žogo, a ni zares ogrozila Jana Oblaka. Vsaj do 18. minute, ko pa je Šved kamerunskih korenin Elanga zaslalomiral v kazenskem prostoru Slovenije Vanje Drkušića in Žana Karničnika in neubranljivo streljal iz neposredne bližini (0:1). Silovit pritisk gostov se je nadaljeval do 40. minute, a brez nevarnih strelov, nakar je bila blizu izenačenju domača enajsterica. S 25 metrov je močno streljal Stojanović, a je žogo v kot odbil vratar Robin Olsen.

Gattuso prvič v vlogi selektorja

Gennaro Gattuso bo na prvi tekmi Italijo vodil proti Estoniji. Foto: Reuters Na svetovnem prvenstvu že dolgo ni bilo Italije. Najprej je izpustila SP 2018 v Rusiji, nato pa še štiri leta pozneje v Katarju. To je bil velik udarec za azzurre, ki jim tudi v tem ciklusu ne gre najbolje, saj so visoko izgubili z Norvežani. Zato so se odločili za menjavo selektorja. Na vroči stolček je sedel Gennaro Gattuso. Še pred nekaj meseci je vodil splitski Hajduk in ga popeljal do tretjega mesta, zdaj pa vodi reprezentanco, s katero je leta 2006 postal svetovni prvak.

Zahtevni dnevi za Prosinečkega

Luka Modrić Foto: Reuters Neuničljivi kapetan Hrvaške Luka Modrić je prvič oblekel državni dres kot nogometaš Milana, slovenski sosedi igrajo na Ferskih otokih. Hrvaška je imenitno krenila v nov ciklus, na uvodnih dveh tekmah je dosegla kar 12 golov in se znesla nad Češko (5:1). Slednja gostuje v Podgorici, kjer Črna gora s selektorjem Robertom Prosinečkim lovi enega zadnjih vlakov, da bi še vztrajala v boju za najvišja mesta. Nekdanjega zvezdnika svetovnega nogometa, a tudi nogometaša in trenerja Olimpije, čaka čez tri dni še čustven spopad z rojaki, izbrano vrsto Hrvaške.

