STA

Torek,
9. 9. 2025,
12.26

Torek, 9. 9. 2025, 12.26

Nino Vukasović iz Radomelj v Celje

STA

Nino Vukasović | Nino Vukasović | Foto NK Celje

Nino Vukasović

Foto: NK Celje

Nino Vukasović je iz nogometnega kluba Radomlje prestopil v Celje, so danes potrdili pri štajerskem prvoligašu. Levi bočni branilec je s klubom sklenil pogodbo do konca junija 2027.

Eden boljših levih bočnih branilcev v Prvi ligi Telemach bo po novem nosil celjski dres. Nino Vukasović se je v lanski sezoni izkazal majici Radomelj, svojo statistiko 31 nastopov pa obogatil z dvema asistencama.

Pred prihodom v Slovenijo je bil član hrvaških drugoligašev Sesveteja, Hrvatskega Dragovoljca in Interja iz Zaprešića. Nogometno je odrasel v akademiji zagrebškega Dinama, za mlajše selekcije hrvaške reprezentance pa je dobil priložnost enkrat.

