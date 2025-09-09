Med športniki in prijatelji je odjeknila žalostna vest, v nesreči na kolesarski dirki je življenje izgubil Aljoša Gorjan. Od njega so se poslovili na profilu na Facebooku ZVEZA MASTERS SMUČARJEV SLOVENIJE.

Zapisali so, da je bil Aljoša predan športu, ki ga je spremljal skozi življenje, tako na belih strminah kot na cestnem kolesu. Njegova ljubezen do gibanja, vztrajnost, borbenost in toplina pa da bodo za vedno ostali del skupnih spominov njegovih prijateljev in športnih kolegov.

"Tebi, Aljoša, želimo neskončno belo strmino in cesto brez konca, kjer boš poganjal svoje pedale," so dodali njegovi prijatelji ob slovesu.

Nesreča se je zgodila v nedeljo

V nedeljo smo poročali o tragični nesreči na kolesarski dirki L’Étape Slovenia, v kateri je življenje izgubil 49-letni kolesar. Organizator dvodnevne prireditve v Kranju je bila agencija Sport Media Focus, kjer so potrdili, da se je nesreča zgodila med 10.30 in 10.40 med spustom s Šenturške gore proti naselju Grad v občini Cerklje na Gorenjskem. Policija je sporočila, da je sicer izkušeni kolesar zaradi prevelike hitrosti v ovinek zapeljal prehitro, trčil v zaščitno ograjo in padel po strmem pobočju.