Po tragični kolesarski nesreči se je oglasil organizator dirke

V nedeljo smo poročali o tragični nesreči na kolesarski dirki L’Étape Slovenia, v kateri je življenje izgubil 49-letni kolesar. Danes je o podrobnostih tragedije za portal N1 spregovoril organizator prireditve.

Organizator dvodnevne prireditve v Kranju je bila agencija Sport Media Focus, njen predstavnik Rok Šinkovc pa je danes za N1 pojasnil podrobnosti nesreče. Potrdil je, da se je nesreča zgodila med 10.30 in 10.40 med spustom s Šenturške gore proti naselju Grad v občini Cerklje na Gorenjskem. Policija je sporočila, da je sicer izkušeni kolesar zaradi previsoke hitrosti v ovinek zapeljal prehitro, trčil v zaščitno ograjo in padel po strmem pobočju.

Organizator zanika navedbe, da pomoč ni prispela pravočasno

Na kraju nesreče je bil po navedbah organizatorja prisoten varnostnik, ki je kolesarje opozarjal na nevaren ovinek in jih s piščalko pozival k zmanjšanju hitrosti. Takoj po nesreči je obvestil reševalce, ki so bili na progi in so na kraj prispeli v nekaj minutah. Poskušali so oživljati poškodovanega tekmovalca, a ta zaradi hudih poškodb ni preživel.

Kmalu po dogodku so se na družbenih omrežjih pojavili zapisi, da pomoč ni prispela pravočasno in da je kolesar nanjo čakal 20 minut. Šinkovc je te trditve za N1 odločno zavrnil. Po njegovih besedah gre za popolnoma nepreverjene in škodljive informacije, ki so se začele širiti na družbenem omrežju Facebook, nato pa so jih povzele še nekatere medijske hiše. Zapis je bil, potem ko so ga začeli povzemati mediji, kmalu izbrisan.

Organizator poudarja, da je bila proga opremljena z opozorilnimi tablami, na njej so bili varnostniki in reševalne ekipe, varnostnik ob usodnem ovinku pa je nemudoma ukrepal in sprožil alarm.

Eden zahtevnejših odsekov

Čeprav omenjeni ovinek sicer ne velja za najbolj težaven del trase, pa je vendarle eden zahtevnejših. Po Šinkovčevih besedah predvsem zato, ker kolesarji v ovinek zapeljejo tik po spustu, kjer pridobijo veliko hitrosti – dosežejo lahko tudi do 60 kilometrov na uro.

Dogodek je pretresel tudi lokalno skupnost. Na Mestni občini Kranj so izrazili sožalje svojcem ponesrečenega in poudarili, da nesreča meče senco na sicer športno obarvan konec tedna, ki je v mesto privabil številne kolesarske navdušence.