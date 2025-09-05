Bilo je čustveno, Messi ni mogel zadrževati solz. Največji se je poslovil.

V Južni Ameriki je znanih šest potnikov na svetovno prvenstvo 2026. Vstopnico za veliko tekmovanje so si že pred 17. krogom zagotovili Argentina, Ekvador in Brazilija, po predzadnjem krogu pa so med udeleženci še Urugvaj, Kolumbija in Paragvaj. Čustveno je bilo zlasti v Buenos Airesu, kjer je svetovni prvak Argentina brez večjih težav s 3:0 odpravil Venezuelo, dvakrat pa je v polno zadel kapetan Lionel Messi. Na stadionu Monumental je bilo čustveno, saj je osemkratni dobitnik zlate žoge napovedal, kako bi bila lahko to njegova zadnja tekma v karieri v domovini. Temu primeren je bil tudi odziv navijačev, tekmo si je ogledala tudi celotna njegova družina.

Osemintridesetletni nogometni as Lionel Messi je napovedoval, da bo to srečanje nekaj posebnega, saj bi bila lahko to njegova zadnja tekma v karieri, odigrana na argentinskih tleh. V živo si jo je ogledala celotna njegova družina. To je bila zadnja tekma v Argentini v tem kvalifikacijskem ciklusu. Argentina bo nato prihodnji mesec odigrala dve prijateljski tekmi v ZDA, novembra pa se bo predstavila v Angoli in Indiji, a se še ne ve, proti kateremu tekmecu.

Messi ni mogel zadrževati čustev že na ogrevanju:

Bo sploh nastopil na SP 2026?

Argentina si je že pred tem zagotovila nastop na SP 2026, na katerem bo branila naslov iz Katarja, Messi pa še ni javno potrdil, ali bo sploh nastopil na mundialu. Če bo, bo to njegov že šesti v karieri. "Ne verjamem, da bom pri moji starosti odigral še eno svetovno prvenstvo. Logično je pomisliti, da ne bom nastopil," je dejal Messi po tekmi za TyC Sports.

Kapetan Argentine je proti Venezueli, ki se poteguje za sedmo mesto in vstopnico za dodatne medcelinske kvaliffikacije za SP 2026, zadel v polno dvakrat. Foto: Reuters

Pri 38 letih bo veliko odvisno od njegove pripravljenosti. "Ko se počutim dobro, uživam v nogometu. Ko pa se ne, pa iskreno povedano, ne uživam. In če bo tako, raje ne bi bil na svetovnem prvenstvu. Tako da se še nisem odločil," je napovedal, kako ga zdaj čaka konec sezone v ligi MLS, nato pa bo po šestih mesecih ocenil, kao se počuti.

Poleg Messija se je za Argentino med strelce proti Venezueli vpisal še Lautaro Martinez. Messi je še enkrat zatresel mrežo, a mu je hat-trick na zelo čustveni tekmi preprečil nedovoljen položaj, zaradi katerega je bil njegov tretji zadetek razveljavljen.

Za zdaj še ni znano, ali bodo Albiceleste po koncu kvalifikacij odigrali doma še kaj prijateljskih srečanj. Selektor Lionel Scaloni je prepričan, da bo Messi odigral v prihodnosti še kakšno tekmo na argentinskih tleh. "Našli bomo pravo priložnost za še kakšno tekmo, to si tudi zasluži."

Zahvala navijačev, namenjena kapetanu Argentine. Foto: Reuters

Na dvoboju med Argentino in Venezuelo je nastopil tudi 18-letni upa madridskega Reala Franca Mastantuona, ki mu napovedujejo bleščečo prihodnosti. Zaradi kazni je v zvezni vrsti gavčev manjkal Enzo Fernandez.

Prvih šest reprezentanc se v južnoameriških kvalifikacijah uvrsti na mundial neposredno, sedma, v najboljšem položaju je Venezuela, za omenjeno mesto pa kandidira tudi Bolivija, bo morala v dodatne medcelinske kvalifikacije. Peru in Čile sta doživela ogromen neuspeh, saj sta pri repu razpredelnice.

Udeleženci za SP 2026 (16 od 48): ZDA, Mehika in Kanada (vsi gostitelji SP 2026), Argentina, Ekvador, Brazilija, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj (vsi J. Amerika), Nova Zelandija (Oceanija), Iran, Japonska, Jordanija, Južna Koreja in Uzbekistan (vsi Azija), Avstralija

Kvalifikacije za SP 2026, 17. krog:

Petek, 5. september:

Lestvica:

Ekvadorju so zaradi težav s potnim listom enega od nogometašev po odločitvi Casa odvzeli tri točke v novem ciklu kvalifikacij za SP 2026.

