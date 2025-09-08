Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
16.01

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 16.01

1 ura, 23 minut

Andrej Vizjak se poslavlja s funkcije v SDS: "Mi smo se, kako bi rekel, nekoliko izpeli."

Avtorji:
P. P., STA

Andrej Vizjak si želi, da bi novo vodstvo nadgradilo dosedanje delo občinskega odbora ter poiskalo nove in sodobnejše smeri. "Mi smo se, kako bi rekel, nekoliko izpeli. Če želim dobro občinskemu odboru in SDS, potem je nujno, da prepustim vajeti drugim, ki želijo in so pripravljeni delati," je dejal.

Andrej Vizjak si želi, da bi novo vodstvo nadgradilo dosedanje delo občinskega odbora ter poiskalo nove in sodobnejše smeri. "Mi smo se, kako bi rekel, nekoliko izpeli. Če želim dobro občinskemu odboru in SDS, potem je nujno, da prepustim vajeti drugim, ki želijo in so pripravljeni delati," je dejal.

Foto: STA

Dolgoletni vidni član SDS Andrej Vizjak se je umaknil z mesta predsednika brežiškega občinskega odbora SDS, njegovo mesto pa je prevzela Patricija Čular, sicer direktorica brežiške občinske uprave. Kot je povedala na novinarski konferenci, je njen cilj nadaljevati dobro delo njenega predhodnika ter politiko vključevanja in povezovanja.

Kot je ob robu današnje novinarske konference povedal Vizjak, se je z mesta predsednika brežiške SDS umaknil po 25 letih. Za to se je odločil, da ponudi priložnost mlajšim, bolj svežim in polnim idej. Želi si, da bi novo vodstvo nadgradilo dosedanje delo občinskega odbora ter poiskalo nove in sodobnejše smeri. "Mi smo se, kako bi rekel, nekoliko izpeli. Če želim dobro občinskemu odboru in SDS, potem je nujno, da prepustim vajeti drugim, ki želijo in so pripravljeni delati," je dejal. Novi ekipi je zaželel veliko energije in dobro delo.

SDS namerava nadaljevati politiko vključevanja in povezovanja

Čularjeva je bila za Vizjakovo naslednico izvoljena na predkongresni konferenci brežiškega občinskega odbora SDS maja letos, danes pa je javno predstavila svoj program. Kot je dejala, je njena vizija, da SDS v Brežicah ostane ena najmočnejših in najštevilčnejših strank, tako po članstvu kot po številu svetnikov. Ob tem namerava nadaljevati politiko vključevanja in povezovanja, tako v političnem prostoru kot med občankami in občani, je dejala. Med področji, ki jim namerava dajati poseben pomen, je izpostavila področja zdravja, turizma, kmetijstva in gospodarstva.

O funkciji županje ni želela govoriti

Na vprašanje, ali namerava kandidirati za županjo, pa ni odgovorila ne pritrdilno ne nikalno. Dejala le, da bo SDS na prihodnjih lokalnih volitvah predlagala najboljše kandidate.

Novinarske konference se je udeležil tudi brežiški župan Ivan Molan. Ta je do leta 2010 kandidiral kot kandidat SDS, pozneje pa kot neodvisni kandidat, ki ga je podprla tudi SDS. Za STA je danes povedal, da se še ni odločil, ali bo na naslednjih volitvah znova kandidiral za župana.

