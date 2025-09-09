Od selfijev do razglednic: kako ustvariti popolne potovalne fotografije

Popotna fotografija danes ne pomeni le nepozabnih spominov, temveč nam je ujet fotoutrinek včasih celo pomembnejši kot potovanje samo. Družbena omrežja so namreč spremenila način raziskovanja sveta, saj nas navdihujejo za obisk krajev, ki ponujajo osupljive podobe in razglede ter navdihujejo tudi naše sledilce. A realnost ob iskanju popolnega kadra pogosto vključuje množice turistov in kaotično ozadje. Tu na pomoč priskoči HONOR, ki s svojo pametno tehnologijo poskrbi, da so fotokreacije popolne, ne glede na to, kam greste.

Funkcija AI Outpainting razširi fotografije prek njihovih izvirnih robov, pametno podaljša pokrajine ali ozadja. Foto: HONOR

Ne zamudite nepozabnega trenutka

Čeprav sta fotografija in deljenje vsebin postala neločljiv del potovanj, si vse več mladih želi najti ravnovesje med zajemanjem utrinkov in resničnim doživljanjem krajev. Po podatkih raziskave American Express Travel Report (2023) kar 48 odstotkov popotnikov, mlajših od 35 let, meni, da zaradi fotografiranja zamujajo pristna doživetja, 37 odstotkov pa jih obžaluje, da so med dopustom preživeli preveč časa na telefonu. HONOR razume ta izziv ter z najsodobnejšimi orodji in ustvarjalnimi nasveti omogoča popotnikom, da uživajo v trenutku in hkrati z lahkoto ujamejo najlepše fotoutrinke.

Nasveti za popolne fotografske spomine

Pritisk, da ujamemo popoln posnetek za družbena omrežja, lahko hitro pokvari čar raziskovanja. Zato je HONOR pripravil ultimativni vodič za potovalno fotografijo, ki s preprostimi triki omogoča odlične fotografije – hitro, brez stresa in brez dragih urejevalnikov. Tako ostane več časa za doživetja, manj za urejanje.

HONOR s svojo pametno tehnologijo poskrbi, da so fotokreacije popolne, ne glede na to, kam greste. Foto: HONOR

Hitri in preprosti fototriki za vsako destinacijo

Poletni fotovodič vam pomaga najti te trenutke – tiste, ko se svet upočasni in se lepota ikoničnih destinacij zdi osebna. Ne glede na to, ali raziskujete Pariz z dvignjene perspektive ali odkrivate brezčasen čar Rima, preden se na ulice zgrinjajo množice, gre za to, da vidite znane kraje v novi luči. Z malo ustvarjalnosti in svežim pristopom lahko tudi najbolj prometne znamenitosti postanejo vaša osebna mojstrovina.

Serija HONOR 400: vaš najljubši potovalni spremljevalec

S serijo pametnih telefonov HONOR 400 vam ni treba vstajati pred zoro ali se prebijati skozi množico, da bi posneli popoln kader. Napredne funkcije omogočajo vrhunsko fotografijo z enim dotikom – kjerkoli in kadarkoli. V središču serije HONOR 400 je hibridna kamera z umetno inteligenco, ki združuje napredno tehnologijo z uporabniku prijaznimi funkcijami.

Dodatno navdušuje funkcija AI Odstranjevanje mimoidočih, ki je zasnovana tako, da odstrani neželene osebe in predmete z vaših fotografij z enim samim dotikom. S tem dosežete čiste posnetke brez nepotrebnega dodatnega urejanja. Tistim, ki radi povečate podrobnosti, model Pro serije HONOR 400 nudi 50-kratno hibridno povečavo, kar omogoča zajemanje ostrih, visokokakovostnih fotografij tudi na daljavo. Naj gre za zapletene rezbarije na steni katedrale, teksturo tlakovcev ali razpotegnjeno mestno pokrajino od daleč, ta funkcija zagotavlja, da nobena podrobnost ni nedosegljiva.

Z malo ustvarjalnosti in svežim pristopom lahko tudi najbolj prometne znamenitosti postanejo vaša osebna mojstrovina. Foto: HONOR

Ljubitelji muzejev in galerij boste cenili funkcijo AI Odstranjevanje odseva, ki odpravlja bleščanje in odseve pri fotografiranju eksponatov za steklom. Funkcija AI Outpainting pa razširi fotografije prek njihovih izvirnih robov, pametno podaljša pokrajine ali ozadja in ustvari vznemirljive slike, ki zajamejo vso lepoto okolice.

Baterija z zmogljivostjo 5.300 miliamperskih ur omogoča celodnevno uporabo, vodoodpornost in odpornost na padce pa zagotavljata brezskrbnost tudi v aktivnejših trenutkih. Zaslon, ki je viden tudi na močnem soncu, omogoča lažje fotografiranje, pregledovanje spominov ali navigacijo po neznanih mestih.

HONOR serije 400 ni zgolj pametni telefon, temveč zanesljiv sopotnik, ki vas spremlja na vsakem koraku in omogoča, da ustvarjate čudovite spomine, ne da bi zamudili tiste najlepše trenutke v živo. V poletnih mesecih lahko izkoristite posebno ponudbo: ob nakupu telefona HONOR 400 ali HONOR 400 Pro pri pooblaščenih prodajalcih prejmete prenosni kavni aparat HONOR Choice, s katerim si lahko svojo najljubšo kavo pripravite kjerkoli. Akcija velja do 30. septembra 2025, več o ponudbi pa lahko preverite na uradni spletni strani: https://www.honor.com/si/events/honor-400-series-promotion/.





O podjetju HONOR

HONOR je vodilno globalno podjetje na področju ekosistema naprav z umetno inteligenco (UI). Zavezano je k preoblikovanju načina interakcije med človekom in napravami ter povezovanju UI-ekosistema z vsemi uporabniki v dobi umetne inteligence in onkraj nje. Podjetje si prizadeva za odpravo industrijskih mej z odprtim in tekočim sodelovanjem ter za soustvarjanje ekosistema z deljeno vrednostjo skupaj s partnerji iz panoge.

Z inovativnim portfeljem izdelkov, ki obsega pametne telefone, osebne računalnike, tablice, nosljive naprave in drugo, HONOR želi opolnomočiti posameznika ter omogočiti vsem, da vstopijo v novo, inteligentno prihodnost.

Za več informacij obiščite spletno stran www.honor.com/si. Družbena omrežja HONOR Slovenija: https://www.instagram.com/honor.slovenija/ https://www.facebook.com/honor.slovenia

Naročnik oglasnega sporočila je Honor Technologies d.o.o.