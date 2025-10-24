V Sloveniji skoraj dve tretjini prebivalcev skrbi to, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je pokazala raziskava, ki sta jo ob svetovnem tednu medijske in informacijske pismenosti objavila mednarodno združenje WIN in Inštitut Mediana. Najbolj zaskrbljeni so sicer glede umetne inteligence Finci, najmanj pa Kitajci.

Strinjanje s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je izrazilo 47 odstotkov sodelujočih prebivalcev Slovenije. To je več od svetovnega povprečja (45 odstotkov), a primerljivo z evropskim povprečjem (48 odstotkov). Prebivalci Slovenije so se izkazali tudi za bolj skeptične do umetne inteligence v primerjavi s prebivalci Hrvaške in Srbije (v obeh primerih 40 odstotkov).

Delež zaskrbljenih prebivalcev se viša s starostjo

S trditvijo so se najmanj strinjali mladi, stari do 24 let (39 odstotkov), najbolj pa starejši od 65 let (54 odstotkov). Prav tako je skrb višja med bolj izobraženimi - v primeru posameznikov z dokončanim magisterijem ali doktoratom je bilo takšnih 49 odstotkov, med nižje izobraženimi oziroma tistimi z nedokončano osnovno šolo pa 33 odstotkov.

Raziskava so izvedli v 40 državah sveta, v njej je sodelovalo okoli 35 tisoč posameznikov. V Sloveniji je raziskavo prek spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih državljanov.