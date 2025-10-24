Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Petek,
24. 10. 2025,
10.20

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
laži informacije prebivalstvo umetna inteligenca umetna inteligenca Slovenija raziskava

Petek, 24. 10. 2025, 10.20

1 ura, 8 minut

Skoraj dve tretjini Slovencev zaskrbljeni zaradi umetne inteligence

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
umetna inteligenca, strojno učenje, vid | Najbolj so se s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, strinjali prebivalci Finske (59 odstotkov), najmanj pa prebivalci Kitajske (21 odstotkov). | Foto Thinkstock

Najbolj so se s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, strinjali prebivalci Finske (59 odstotkov), najmanj pa prebivalci Kitajske (21 odstotkov).

Foto: Thinkstock

V Sloveniji skoraj dve tretjini prebivalcev skrbi to, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je pokazala raziskava, ki sta jo ob svetovnem tednu medijske in informacijske pismenosti objavila mednarodno združenje WIN in Inštitut Mediana. Najbolj zaskrbljeni so sicer glede umetne inteligence Finci, najmanj pa Kitajci.

Strinjanje s trditvijo, da jih skrbi, da lahko umetna inteligenca ustvarja in širi lažne informacije, je izrazilo 47 odstotkov sodelujočih prebivalcev Slovenije. To je več od svetovnega povprečja (45 odstotkov), a primerljivo z evropskim povprečjem (48 odstotkov). Prebivalci Slovenije so se izkazali tudi za bolj skeptične do umetne inteligence v primerjavi s prebivalci Hrvaške in Srbije (v obeh primerih 40 odstotkov).

Delež zaskrbljenih prebivalcev se viša s starostjo

S trditvijo so se najmanj strinjali mladi, stari do 24 let (39 odstotkov), najbolj pa starejši od 65 let (54 odstotkov). Prav tako je skrb višja med bolj izobraženimi - v primeru posameznikov z dokončanim magisterijem ali doktoratom je bilo takšnih 49 odstotkov, med nižje izobraženimi oziroma tistimi z nedokončano osnovno šolo pa 33 odstotkov.

Raziskava so izvedli v 40 državah sveta, v njej je sodelovalo okoli 35 tisoč posameznikov. V Sloveniji je raziskavo prek spletnega panela izvedel Inštitut Mediana na reprezentativnem vzorcu 700 polnoletnih državljanov.

Britanska centralna banka, BoE
Novice Na Otoku prižgali alarm: Vse se lahko zelo hitro obrne. Bodite pripravljeni.
IMG_1983_1200x800
Novice Zaupanje v digitalnem svetu 2025: kako najti ravnotežje med tehnologijo in človekom v dobi umetne inteligence?
Tilly Norwood
Trendi Hollywood razburja igralka, ki jo je ustvarila umetna inteligenca
Nataša Pirc Musar
Novice Pirc Musar pozvala k preglednosti in zaupanju med državami glede umetne inteligence
IFA 2025, Samsung Galaxy S25 FE
Novice Umetna inteligenca krepi kuhinjo, dnevno sobo in celo zabave na vrtu
laži informacije prebivalstvo umetna inteligenca umetna inteligenca Slovenija raziskava
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.