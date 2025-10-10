Zaupanje v digitalnem svetu 2025: kako najti ravnotežje med tehnologijo in človekom v dobi umetne inteligence?

V času, ko digitalne tehnologije, avtomatizacija in umetna inteligenca vse bolj oblikujejo naš vsakdan, postaja vprašanje zaupanja ključnega pomena. Konferenca Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo 2025 , ki jo tudi letos organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, bo ponudila prostor za razmislek, kritično analizo in povezovanje različnih deležnikov na področju informacijske varnosti.

Foto: UM FVV

Zaupanje v tehnologijo danes ni več samoumevno. Vse več vprašanj se odpira glede zanesljivosti umetne inteligence, varnosti podatkov, etičnih standardov in človeške odgovornosti pri nadzoru nad digitalnimi sistemi. Tem vprašanjem se vse pogosteje pridružujejo tudi pravni izzivi – kdo je odgovoren za odločitve, ki jih sprejme algoritem, kako zagotoviti skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in kako naj pravo sledi hitremu razvoju tehnologij, ki same po sebi presegajo tradicionalne pravne okvire. Če smo nekoč govorili o tehnologiji kot orodju, danes pogosto govorimo o njej kot o odločevalcu. A kako ohraniti človeško presojo, pravno varnost in etično odgovornost v času algoritmov?

Konferenca 2025 vzpostavlja platformo za dialog med uporabniki, raziskovalci, predstavniki državnih organov in gospodarstvom. Združevanje raziskovalne in gospodarske sfere je eden izmed ključnih ciljev dogodka, saj se je skozi leta pokazalo, da je to edinstvena priložnost za ovrednotenje znanstvenih dogajanj skozi prizmo realnega sektorja, kjer ni prostora za napake.

Foto: UM FVV

Glavna tema konference kot vedno ostaja kibernetska varnost, letošnji poudarek pa bo na varnosti umetne inteligence in njenih odločitev, soodgovornosti človeka in stroja, najnovejših evropskih in svetovnih regulativah, kot sta AI Act in NIS 2, ter na vprašanjih etike in transparentnosti digitalnih sistemov.

Foto: UM FVV

Med osrednjimi vsebinami izpostavljamo dve okrogli mizi: Zagotavljanje kadrov ob "poplavi" EU regulativ: digitalna varnost ni samo IT vprašanje

Ko šport postane podatek: varnost na preizkušnji







Dogodek bo poleg strokovnih razprav in predstavitev raziskav ponudil tudi primerjalne analize s področja gospodarstva, razprave o kadrovskih izzivih v kontekstu evropskih regulativ, interaktivne vsebine in številne priložnosti za mreženje. Med govorniki bodo strokovnjaki iz različnih organizacij – iz javnega in gospodarskega sektorja – ter tudi ugledni športniki, ki bodo razsvetlili, kako tehnologija vpliva na različna področja družbe.

Foto: UM FVV

Konferenca 2025 ne išče preprostih odgovorov, temveč spodbuja kritično razmišljanje, odgovorno delovanje in vključevanje različnih perspektiv. V ospredju je namreč vprašanje: Ali lahko tehnologiji res zaupamo – in če da, pod kakšnimi pogoji? Pridružite se konferenci in soustvarjajte prihodnost, kjer tehnologija deluje v službi človeka – ne obratno.





Naročnik oglasnega sporočila je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.