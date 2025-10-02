Hollywood razburja igralka, ki jo je ustvarila umetna inteligenca

Stvaritev umetne inteligence Tilly Norwood, ki se izdaja za igralko, je v Hollywoodu sprožila razpravo o prihodnosti igralskega poklica. Vplivni hollywoodski sindikat igralcev je že obsodil njen nastanek, prav tako nekatere igralske zvezdnice, kot so Emily Blunt, Natasha Lyonne in Whoopi Goldberg.

Razburjenje je doseglo vrhunec, ko so ustvarjalci Tilly Norwood objavili, da se igralka, ki ni človeško bitje, pogaja z agencijami za talente.

Norwood "ni igralka, temveč lik, ki ga je ustvaril računalniški program, razvit na podlagi dela neštetih profesionalnih igralcev", je v izjavi poudaril Sindikat ameriških filmskih in televizijskih umetnikov (SAG-AFTRA). Kot so dodali, je lik tako brez življenjskih izkušenj, iz katerih bi lahko črpal, kot čustev, v preteklosti pa je bilo že videti, da "gledalci niso zainteresirani za ogled računalniško ustvarjenih vsebin, ki niso povezane s človeško izkušnjo".

Norwood je po poročanju britanskega BBC glede na njene objave na družbenih omrežjih mogoče z lahkoto zamenjati za mlado, ambiciozno igralko. Rjavolaska namreč že pozira za fotografije in predstavlja komični skeč, ki je v celoti ustvarjen z umetno inteligenco, kjer jo opisujejo kot "dekle iz sosednjega stanovanja".

"Morda sem umetna inteligenca, vendar trenutno čutim zelo resnična čustva," so ustvarjalci Tilly Norwood zapisali na njeni strani in dodali: "Zelo sem navdušena nad tem, kar me čaka v prihodnosti!"

V ozadju nastanka Tilly Norwood je nizozemska igralka in komičarka Eline Van der Velden, ki naj bi povedala, da želi, da Norwood postane nova Scarlett Johansson. V odzivu na negativen sprejem lika v Hollywoodu je nizozemska ustvarjalka na profilu Tilly Norwood na enem od družbenih omrežij objavila, da stvaritev umetne inteligence "ni nadomestilo za človeka, ampak ustvarjalno delo – umetniško delo".

Foto: Reuters

"Ustvarjanje Tilly je bilo zame dejanje domišljije in mojstrstva, podobno kot risanje lika, pisanje vloge ali oblikovanje predstave," je še objavila Van der Velden in dodala, da je treba takšna ustvarjanja ocenjevati "kot del njihovega lastnega žanra" in jih ne primerjati s človeškimi igralci.

Vprašanje rabe umetne inteligence že dlje časa zaposluje Hollywood in je bilo tudi ključna točka stavke igralcev in scenaristov, ki je pred dvema letoma ohromila Hollywood. Ena od stavkovnih zahtev je bila prav ustrezna zaščita zaposlenih pred umetno inteligenco, še navaja BBC.

