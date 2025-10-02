Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Četrtek,
2. 10. 2025,
7.40

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05

Natisni članek

Natisni članek
umetna inteligenca umetna inteligenca Tilly Norwood

Četrtek, 2. 10. 2025, 7.40

1 ura, 13 minut

Hollywood razburja igralka, ki jo je ustvarila umetna inteligenca

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Tilly Norwood | Tilly Norwood, igralka, ki jo je ustvarila umetna inteligenca. | Foto Reuters

Tilly Norwood, igralka, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.

Foto: Reuters

Stvaritev umetne inteligence Tilly Norwood, ki se izdaja za igralko, je v Hollywoodu sprožila razpravo o prihodnosti igralskega poklica. Vplivni hollywoodski sindikat igralcev je že obsodil njen nastanek, prav tako nekatere igralske zvezdnice, kot so Emily Blunt, Natasha Lyonne in Whoopi Goldberg.

Razburjenje je doseglo vrhunec, ko so ustvarjalci Tilly Norwood objavili, da se igralka, ki ni človeško bitje, pogaja z agencijami za talente.

Norwood "ni igralka, temveč lik, ki ga je ustvaril računalniški program, razvit na podlagi dela neštetih profesionalnih igralcev", je v izjavi poudaril Sindikat ameriških filmskih in televizijskih umetnikov (SAG-AFTRA). Kot so dodali, je lik tako brez življenjskih izkušenj, iz katerih bi lahko črpal, kot čustev, v preteklosti pa je bilo že videti, da "gledalci niso zainteresirani za ogled računalniško ustvarjenih vsebin, ki niso povezane s človeško izkušnjo".

Norwood je po poročanju britanskega BBC glede na njene objave na družbenih omrežjih mogoče z lahkoto zamenjati za mlado, ambiciozno igralko. Rjavolaska namreč že pozira za fotografije in predstavlja komični skeč, ki je v celoti ustvarjen z umetno inteligenco, kjer jo opisujejo kot "dekle iz sosednjega stanovanja".

"Morda sem umetna inteligenca, vendar trenutno čutim zelo resnična čustva," so ustvarjalci Tilly Norwood zapisali na njeni strani in dodali: "Zelo sem navdušena nad tem, kar me čaka v prihodnosti!"

V ozadju nastanka Tilly Norwood je nizozemska igralka in komičarka Eline Van der Velden, ki naj bi povedala, da želi, da Norwood postane nova Scarlett Johansson. V odzivu na negativen sprejem lika v Hollywoodu je nizozemska ustvarjalka na profilu Tilly Norwood na enem od družbenih omrežij objavila, da stvaritev umetne inteligence "ni nadomestilo za človeka, ampak ustvarjalno delo – umetniško delo".

Tilly Norwood | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Ustvarjanje Tilly je bilo zame dejanje domišljije in mojstrstva, podobno kot risanje lika, pisanje vloge ali oblikovanje predstave," je še objavila Van der Velden in dodala, da je treba takšna ustvarjanja ocenjevati "kot del njihovega lastnega žanra" in jih ne primerjati s človeškimi igralci.

Vprašanje rabe umetne inteligence že dlje časa zaposluje Hollywood in je bilo tudi ključna točka stavke igralcev in scenaristov, ki je pred dvema letoma ohromila Hollywood. Ena od stavkovnih zahtev je bila prav ustrezna zaščita zaposlenih pred umetno inteligenco, še navaja BBC.

Oglejte si še:

Edi Rama
Novice Albanija dobila prvo ministrico, ustvarjeno z umetno inteligenco
umetna inteligenca umetna inteligenca Tilly Norwood
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.