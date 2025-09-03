Nekdanjega trenerja Olimpije Victorja Sancheza se je nekaj časa omenjalo v povezavi z Mariborom, po tem, ko se je z vročega stolčka hrvaških prvakov poslovil Radomir Đalović, pa je postal glavni kandidat za trenerja Rijeke. Danes so ga pri klubu s Kvarnerja tudi uradno ustoličili.

"Na začetku bi se rad zahvalil vsem za dobrodošlico. Hvala Rijeki za izkazano zaupanje. To je novo poglavje v moji trenerski karieri, ki se ga zelo veselim. Rijeko sem izbral, ker sem v njej prepoznal zdrav projekt in priložnost, da skupaj dosežemo velike stvari. Klub je že v preteklosti dokazal svojo vrednost z odličnimi rezultati in naredil bom vse, da bomo nadaljevali v tej smeri. Veselim se novih izzivov in komaj čakam, da začnemo z delom," je po podpisu pogodbe za spletno stran kluba povedal Victor Sanchez.

🇪🇸 Victor Sanchez novi je trener Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka. Bienvenido 🔵⚪



🗞️👉https://t.co/Hl7R2jxhhv#ZajednosmoRijeka pic.twitter.com/WbVfDfjqG9 — NK Rijeka (@NKRijeka) September 3, 2025

Za Sancheza bo to sedmi klub v trenerski karieri. Pred tem je vodil Deportivo La Coruño, Olympiacos, Real Betis, Malago in Cartageno. Nazadnje je sedel na klopi Olimpije in z njo v kvalifikacijah za konferenčno ligo v Ljubljani premagal Rijeko z visokih 5:0 ter jo izločil, osvojil pa je tudi naslov državnega prvaka.