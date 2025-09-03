Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ja. M.

Sreda,
3. 9. 2025,
20.51

18 minut

NK Rijeka Victor Sanchez del Amo

Sreda, 3. 9. 2025, 20.51

18 minut

NK Rijeka ima novega trenerja

Victor Sanchez bo vodil Rijeko

Ja. M.

Victor Sanchez je novi trener Rijeke. Foto Jure Banfi

Victor Sanchez je novi trener Rijeke.

Foto: Jure Banfi

Nekdanjega trenerja Olimpije Victorja Sancheza se je nekaj časa omenjalo v povezavi z Mariborom, po tem, ko se je z vročega stolčka hrvaških prvakov poslovil Radomir Đalović, pa je postal glavni kandidat za trenerja Rijeke. Danes so ga pri klubu s Kvarnerja tudi uradno ustoličili.

"Na začetku bi se rad zahvalil vsem za dobrodošlico. Hvala Rijeki za izkazano zaupanje. To je novo poglavje v moji trenerski karieri, ki se ga zelo veselim. Rijeko sem izbral, ker sem v njej prepoznal zdrav projekt in priložnost, da skupaj dosežemo velike stvari. Klub je že v preteklosti dokazal svojo vrednost z odličnimi rezultati in naredil bom vse, da bomo nadaljevali v tej smeri. Veselim se novih izzivov in komaj čakam, da začnemo z delom," je po podpisu pogodbe za spletno stran kluba povedal Victor Sanchez.

Za Sancheza bo to sedmi klub v trenerski karieri. Pred tem je vodil Deportivo La Coruño, Olympiacos, Real Betis, Malago in Cartageno. Nazadnje je sedel na klopi Olimpije in z njo v kvalifikacijah za konferenčno ligo v Ljubljani premagal Rijeko z visokih 5:0 ter jo izločil, osvojil pa je tudi naslov državnega prvaka.

Rudi Požeg Vancaš
Sportal Nekdanji najboljši igralec 1. SNL pred vrati Celja, Belorus že tam, Maribor išče trenerja
Victor Sanchez
Sportal Bayer in Rijeka odpustila trenerja, prihaja Victor Sanchez?
NK Rijeka Victor Sanchez del Amo
