Je skrivnostni Banksy končno razkril svoje pravo ime?

Banksyjeva identiteta je že dolgo predmet ugibanja na spletu. Med drugim so se omenjale različice njegovega imena, kot so Robin, Robert in Robbie.

Banksyjeva resnična identiteta ni bila nikoli razkrita

Intervju vsebuje tudi Banksyjevo primerjavo njegovega pristopa do umetnosti, ki vključuje hitro izdelavo grafitov pod krinko s pripravo hrane v mikrovalovni pečici. "Hitro je," pravi umetnik iz Bristola in dodaja: "Želim to narediti in končati."

Posnetek iz leta 2003 je eden najzgodnejših znanih radijskih intervjujev z umetnikom, ki ga mediji pogosto opisujejo kot skrivnostnega.

Banksyjeva resnična identiteta ni bila nikoli razkrita, a intervju je za njegove oboževalce, med katerimi so številni zvezdniki, redka priložnost, da slišijo njegov glas.

Z Banksyjem v takrat njegovih 20. letih se je poleti 2003 pogovarjal nekdanji dopisnik BBC za umetnost Nigel Wrench ob otvoritvi njegove prireditve Turf War na vzhodu Londona. Intervju je bil nato julija omenjenega leta predvajan na BBC, vendar takrat niso uporabili celotnega materiala. Mnogo let pozneje je Wrench poslušal podkast The Banksy Story, kar ga je spodbudilo, da je celoten intervju obnovil na minidisku v svoji hiši.

Zagovarjanje vandalizma kot umetnosti

Doslej še nikoli slišano gradivo vključuje tudi Banksyjevo zagovarjanje vandalizma kot umetnosti. "Nisem tukaj, da bi se za to opravičil," odgovarja Wrenchu. "To je hitrejši način izražanja svojega stališča, kajne?" je še povedal in dodal: "Na enak način je moja mama vsako nedeljo pripravila nedeljsko pečenko in vsako nedeljo je rekla, da so potrebne ure, da jo narediš, in minute, da jo poješ."

"Zdaj je obroke za eno osebo iz mikrovalovne pečice in zdi se veliko srečnejša. Resnično uporabljam takšen pristop k umetnosti," je še povedal umetnik. Na vprašanje, ali so grafiti vandalizem in nezakoniti, pa je Banksy ljudem svetoval: "Pojdite ven! Uničujte stvari! Zabavajte se!" in dopolnil, da lahko drugi vedno prebarvajo nastalo delo. "Drugi ljudje ga lahko spremenijo. Lahko se ga znebijo."

Banksy je zaslovel s serijo satiričnih grafitov, ki so se pojavili na stavbah po vsej državi. Velja za enega najbolj znanih svetovnih umetnikov, čeprav se je odločil, da njegova identiteta, vsaj uradno, ostane neznana.

Leta 2018 je osupnil svet umetnosti, ko se je njegova slika Dekle z balonom "samouničila" takoj, ko je bila v Londonu prodana na dražbi. Dekle z balonom je bila prvotno narisana s šablono na eno od sten na vzhodu Londona. Motiv je bil kasneje neskončnokrat reproduciran in je postal eden od najbolj znanih Banksyjevih del.

