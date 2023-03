Banksyjeva umetnost v Trstu še do 10. aprila

Banksyjeva umetnost se je prvič pojavila na stenah urbanih okolij − ulicah, zidovih in mostovih, nato pa so jo povzeli in popularizirali mediji, predvsem spletni.

Foto: Ana Kovač

V Trstu je še do 10. aprila na ogled razstava svetovno znanega umetnika Banksyja. Njegova identiteta je še vedno uganka, prav tako kot je uganka, kje in kdaj se njegova dela pojavijo pred javnostjo. Skrivnostni Bristolčan se v Trstu predstavlja že od konca lanskega novembra.

V Trstu so potrdili, da razstave, ki je naletela na velik odziv med domačo in tujo javnostjo, po 10. aprilu ne bodo podaljšali. Sam podatek o točnem številu obiskovalcev razstave pa nameravajo objaviti sredi aprila.

Enemu najbolj priljubljenih, kontroverznih in hkrati skrivnostnih sodobnih umetnikov so razstavo posvetili v obalni stavbi Salone degli Incanti, kjer so njegova dela, zbrana iz italijanskih in mednarodnih zbirk, razvrščena glede na žanre in teme.

Razstava za obiskovalce opremljena z orodji

Kot so zapisali organizatorji, vsak del razstave obiskovalce opremlja z orodji, ki so jim v pomoč pri odkrivanju Banksyjevega dela, ter vsebuje izobraževalne pripomočke, s katerimi lahko raziskujejo obravnavane teme in posamična umetniška dela.

Razstavo dopolnjujejo predmeti, fotografije, spominki in Banksyjeva videodela, ki pripovedujejo o njegovih koreninah in navdihih. Na ogled pa je tudi multimedijska instalacija, ki prikazuje murale, ki jih je Banksy ustvaril po vsem svetu.

Postavitev v Trstu "razkriva temeljno, a premalo analizirano razsežnost, ki je ključ do natančnejšega razumevanja tega uličnega umetnika, zlasti v luči vse prej kot drugotne vloge, ki jo je pri nenehni in neustavljivi rasti Banksyjevega uspeha imel njegov dar − to je dar odličnega komunikatorja", so zapisali organizatorji.

Kot so dodali, so njegova sporočila v svoji najčistejši obliki. "Navsezadnje je tisto, kar je za Banksyja pomembno pred obliko, prav sporočilo. Kljub temu mu je na formalni ravni uspelo ustvariti takoj prepoznaven, medkulturni osebni jezik."

Banksyjevo umetnost popularizirali mediji, predvsem spletni

Banksyjeva umetnost se je prvič pojavila na stenah urbanih okolij − ulicah, zidovih in mostovih, nato pa so jo povzeli in popularizirali mediji, predvsem spletni.

Dejaven je od 90. let, njegovo ustvarjanje pa je zraslo iz bristolske underground scene, ki je vključevala sodelovanje med umetniki in glasbeniki. Sam umetnik pravi, da ga je navdihnil 3D-grafitar in ustanovni član skupine Massive Attack. Značilno zanj je, da satirično ulično umetnost združuje z grafiti, izvedenimi v značilni šablonski tehniki.