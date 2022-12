Banksyjeva umetnina odstranjena s hiše v Ukrajini

V kijevskem predmestju Gostomel so policisti priprli skupino osmih ljudi, starih med 27 in 60 leti, je v petek sporočil vodja policije v Kijevski regiji Andrij Njebitov. Organizator odstranitve slike naj bi bil Kijevčan, rojen leta 1990, motiv dejanja pa za zdaj še ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nepoškodovan mural s podobo ženske v jutranji halji, z navijalkami v laseh in s plinsko masko na obrazu so policisti zasegli na kraju samem. Ministrstvo za kulturo so pozvali, da odloči o usodi umetnine.

⚡️ Police detain people suspected of stealing Banksy graffiti in Kyiv Oblast.



The people who cut down the part of the wall insulation with the graffiti on it reportedly said they wanted to sell the artwork and transfer the money to Ukraine’s Armed Forces. pic.twitter.com/oVe4XGmO5d