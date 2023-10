Nagrada Saharov Mahsi Amini in iranskemu gibanju za pravice žensk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nagrado Saharov za svobodo misli je Evropski parlament letos namenil Jini Mahsi Amini in iranskemu protestnemu gibanju Ženske, življenje, svoboda, je naznanila predsednica parlamenta Roberta Metsola. Kot je dejala, dobro leto po smrti Aminijeve parlament še naprej stoji ob strani tistim, ki se v Iranu bojujejo za enakost, dostojanstvo in svobodo.

22-letna Iranka kurdskega porekla Jina Mahsa Amini je septembra lani umrla v policijskem pridržanju, potem ko jo je zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute hidžab aretirala iranska moralna policija.

Njena smrt je sprožila večmesečne množične proteste v islamski republiki pod geslom Ženska, življenje, svoboda. Ti so bili sprva usmerjeni proti islamskim pravilom oblačenja za ženske, nato pa so prerasli v protivladne demonstracije in odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v Iranu.

V protestih je bilo ubitih na stotine ljudi, na tisoče pa aretiranih. Nekatere od teh so kasneje tudi usmrtili.

"Evropski parlament ponosno stoji ob strani pogumnim in kljubujočim, ki se še naprej bojujejo za enakost, dostojanstvo in svobodo v Iranu," je v Strasbourgu dejala Metsola in dodala, da stojijo tudi ob tistih, ki celo iz zapora ohranjajo gibanje Ženske, življenje, svoboda pri življenju.

S tem, ko so jih izbrali za prejemnike Saharove nagrade za letošnje leto, se parlament spominja njihovega boja in še naprej izkazuje čast tistim, ki so "za svobodo plačali najvišjo ceno".

Evropski parlament nagrado Saharov podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. Prejmejo priznanje in 50 tisoč evrov. Lani je nagrado prejelo ukrajinsko ljudstvo.