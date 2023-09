Iran zaradi smrti Mahse Amini deležen novih sankcij

Evropska unija oblasti v Iranu poziva k odpravi vseh oblik sistemske diskriminacije žensk, je danes, dan pred prvo obletnico smrti 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Medtem so ZDA Irancem zagotovile nadaljnjo podporo in napovedale nove sankcije proti islamski republiki. Nove sankcije so napovedali tudi v Bruslju in Londonu.

"EU in njene države članice enotno pozivajo iranske oblasti, naj dosledno spoštujejo načela iz Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega pogodbenica je tudi Iran," je v izjavi za javnost zapisal Borrell.

Kot je dejal, unija Iran poziva, naj odpravi vse oblike diskriminacije žensk v javnem in zasebnem življenju, upošteva enakost spolov in zaščiti ženske pred vsemi oblikami spolnega nasilja in nasilja na podlagi spola

Mahsa Amini je umrla 16. septembra lani po policijskem pridržanju. Pred tem jo je iranska moralna policija aretirala zaradi domnevno nepravilnega nošenja islamske naglavne rute hidžab.



Foto: Reuters



Njena smrt je sprožila množične večmesečne proteste v Iranu, ki so bili sprva usmerjeni poti islamskim pravilom oblačenja za ženske, nato pa so prerasli v protivladne demonstracije oziroma odkrito nasprotovanje versko-avtokratski ureditvi v islamski republiki. V spopadih z varnostnimi silami je umrlo na stotine ljudi, na tisoče pa jih je bilo aretiranih.

Prvi mož evropske diplomacije je ob tem izrazil zgroženost nad strogimi kaznimi v Iranu, vključno s smrtno kaznijo. V luči povečanega števila usmrtitev v Iranu v zadnjem letu je Borrell iranske oblasti pozval, naj se v prihodnje tega ukrepa vzdržijo in pripornikom zagotovijo ustrezne postopke. Poudaril je tudi absolutno prepoved mučenja po mednarodnem pravu in Teheran pozval k izpolnjevanju zavez iz sporazumov, katerih podpisnik je.

Po besedah Borrella morajo iranske oblasti prenehati s samovoljnimi pridržanji ljudi, vključno z državljani EU in dvojnimi državljani Irana in EU, ter jih nemudoma izpustiti na prostost.

Številne nove sankcije proti Iranu

EU je danes sicer tudi sprejela nove sankcije proti štirim predstavnikom Irana in šestim iranskim institucijam. Na seznamu sankcioniranih, ki jim je EU zamrznila sredstva in prepovedala vstop v unijo, je tako zdaj skupno 227 posameznikov in 43 subjektov, so sporočili iz Bruslja.

To je že deseti sveženj sankcij proti iranskim posameznikom in subjektom, ki so po oceni Bruslja odgovorni za hude kršitve človekovih pravic v islamski republiki.

Na seznamu sankcioniranih so po novem namestnik vrhovnega poveljnika iranske revolucionarne garde (IRGC), policijska načelnika v provincah Mazandaran in Fars ter direktor zapora Kačuj. Obenem je EU sankcionirala tudi sam zapor Kačuj, zapore v Sanandaju, Zahedanu in Isfahanu, tiskovno agencijo Tasnim in iranski vrhovni svet za kibernetski prostor.

Sankcije predvidevajo zamrznitev sredstev in prepoved vstopa sankcioniranim posameznikom v EU, pa tudi prepoved dajanja sredstev ali gospodarskih virov na razpolago osebam s seznama. V okviru sankcij velja tudi prepoved izvoza opreme, ki bi se lahko uporabljala za represijo, in opreme za spremljanje telekomunikacij v Iran.

Na sobotno obletnico smrti Amini so se danes odzvali tudi v Washingtonu. Predsednik Joe Biden je sporočil, da bodo ZDA še naprej podpirale Irance, in napovedal nove sankcije proti "hudim kršiteljem človekovih pravic". "Iranci bodo sami odločali o usodi svoje države, vendar so ZDA še naprej zavezane, da jim bodo stale ob strani," je poudaril in dodal, da Iranci s svojo vzdržljivostjo in odločnostjo navdihujejo ves svet

V luči prve obletnice smrti Mahse Amini je tudi Velika Britanija danes napovedala nove sankcije proti več iranskim predstavnikom. Med njimi sta minister za kulturo Mohamad Mehdi Esmaili in župan prestolnice Teheran Alireza Zakani.

Po navedbah britanskega zunanjega ministrstva so nove sankcije usmerjene proti visokim iranskim odločevalcem, ki so odgovorni za pripravo in izvajanje zakonodaje o obvezni nošnji islamske naglavne rute hidžab.

Med sankcioniranimi so med drugim iranski minister za kulturo Esmaili, njegov namestnik Mohamad Hashemi, teheranski župan Zakani in tiskovni predstavnik iranske policije Saed Montazer al Mahdi.