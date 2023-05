Iranska manekenka se je kljub prepovedi odločila za drzno potezo #foto

Kljub prepovedi pošiljanja političnih sporočil se je iranska manekenka Mahlagha Jaber v Cannesu pojavila v drzni obleki z zanko okoli vratu.

Odziv javnosti na njeno obleko je bil deljen. Nekateri se z manekenkinim dejanjem niso strinjali, saj naj bi kršila pravila, drugi pa so jo pohvalili. Njeno obleko so opisali kot tihi protest, Jaberjevo pa kot pogumno žensko, ki se je zoperstavila razmeram v Iranu.

"S sporočilom smo poskusili odigrati majhno vlogo v boju proti gnusnemu zločinu usmrtitve nedolžnih ljudi v Iranu. Pri odpravi krivic šteje vsak majhen korak," je izbor obleke opisala oblikovalka Jila Saber.

Iranska manekenka pa je poudarila, da je želela z obleko pritegniti medijsko pozornost in jo usmeriti na nezakonite usmrtitve v Iranu. "Na žalost politične izjave na filmskem festivalu niso dovoljene, zato so mi varnostniki preprečili, da bi pokazala zadnji del obleke, vendar je bil pomen zanke dobro razumljen," je dodala.

V Iranu lani usmrtili skoraj 600 ljudi



Kot smo že poročali, so iranske oblasti lani usmrtile najmanj 582 ljudi, kar predstavlja 75-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej. V maju so usmrtili najmanj 90 ljudi, zato so mesec maj poimenovali kot "najbolj krvavi mesec".



Val usmrtitev je sledil smrti iranske Kurdke Mahse Amini 16. septembra 2022, ki je umrla tri dni po tem, ko jo je policija aretirala zaradi obtožb, da je kršila strogi kodeks oblačenja, veljaven za ženske. Po njeni smrti so namreč izbruhnili do zdaj najbolj siloviti protesti v državi, saj številne ženske nasprotujejo strogim pravilom, ki jim jih zapoveduje islamska duhovščina.



Odziv iranskih oblasti na proteste, v katerih so sodelovali tudi številni moški, ki nasprotujejo oblasti, je bila policijska represija, ki je po nekaterih podatkih zahtevala življenja okoli dvesto ljudi.