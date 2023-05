Med zvezdnicami, ki so si v Cannesu upale pokazati največ, tudi Slovenka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška manekenka Heidi Klum je bila ena izmed zvezdnic, ki so si na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu upale pokazati največ. Foto: Profimedia

Letošnji filmski festival v Cannesu je poleg številnih nagrad postregel tudi s pomanjkljivo oblečenimi zvezdnicami, ki so, kot kaže, tekmovale za najbolj drzno opravo. Med zvezdnicami, ki so si upale pokazati največ, pa smo lahko opazili tudi Slovenko Majo Malnar.

Slovenska manekenka Maja Malnar, ki že več let živi in dela v tujini, na takšnih dogodkih, kot je filmski festival v Cannesu, ni novinka. Na tem in podobnih dogodkih smo jo lahko že večkrat opazili v družbi številnih zvezdnikov, med drugim igralca Zaca Efrona.

Na letošnjem festivalu v Cannesu pa je bila Malnarjeva med zvezdnicami, ki so si upale pokazati največ, saj je oblekla drzno rumeno-oranžno obleko z visokim razporkom in odprtim prsnim delom.

Slovenka Maja Malnar na filmskem festivalu v Cannesu 2023 Foto: Profimedia

Podobno obleko, le da v rumeni barvi, je nekaj dni kasneje oblekla tudi nemška manekenka Heidi Klum, ki je Slovenko skorajda kopirala.

Nemška manekenka Heidi Klum Foto: Reuters

S svojimi pomanjkljivimi in drznimi opravami pa so presenetile tudi druge zvezdnice, med katerimi se je očitno vnel pravi boj.

Nekaj fotografij najbolj drzno oblečenih zvezdnic si lahko ogledate spodaj:

Francoska igralka Frederique Bel Foto: Guliverimage

Nizozemska manekenka Cindy Kimberly Foto: Reuters

Švedska manekenka Elsa Hosk Foto: Reuters

Ruska manekenka Irina Shayk Foto: Profimedia

Plesalka Aoi Yamada Foto: Reuters

Manekenka Lottie Tomlinson Foto: Reuters

Manekenka Leila Depina Foto: Reuters

