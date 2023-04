Poročilo: Iran lani usmrtil skoraj 600 ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupno naj bi še sto udeležencem protestov grozila smrtna kazen, saj so bili nanjo obsojeni, ali pa takšno kazen predlaga tožilstvo. Foto: dpa/STA

Iranske oblasti so lani usmrtile najmanj 582 ljudi, kar predstavlja 75-odstotno povečanje v primerjavi z letom prej, v danes objavljenem poročilu ugotavljata nevladni organizaciji s sedežema v Oslu in Parizu. Za najvišje število usmrtitev v zadnjih sedmih letih ni neposredno krivo kaznovanje udeležencev množičnih protestov, ki so lani zajeli Iran.

Protivladne proteste je septembra sprožila smrt Kurdinje Mahse Amini, ki je umrla teden dni po tem, ko jo je pridržala moralna policija zaradi domnevno neprimernega nošenja islamske naglavne rute.

Direktor norveške človekoljubne organizacije Iran Human Rights (IHR) Mahmood Amiry Moghaddam je danes pojasnil, da so oblasti v Teheranu obesile štiri udeležence teh protestov, več pa jih naj ne bi zaradi pritiska in pozornosti mednarodne skupnosti.

Namesto tega so oblasti "kompenzirale" in okrepile izvrševanje smrtnih kazni na podlagi nepolitičnih obtožnic, je pojasnil Moghaddam. Skupno naj bi sicer še sto udeležencem protestov grozila smrtna kazen, saj so bili nanjo obsojeni, ali pa takšno kazen predlaga tožilstvo.

Izstopajo obsojeni v povezavi z drogami

Pri žrtvah usmrtitev v primerjavi s prejšnjimi poročili izstopajo tisti, ki so bili obsojeni na podlagi obtožnic v zvezi z drogami. Direktor pariške organizacije Skupaj proti smrtni kazni (ECPM) Raphael Chenuil-Hazan je v tej luči obsodil pomanjkanje odziva urada ZN za boj proti drogam in kriminalu (UNODC).

Skoraj polovico usmrtitev so oblasti sicer izvedle na podlagi obsodb zaradi umora, še navaja AFP.

Po navedbah Chenuila-Hazana so med usmrčenimi nadpovprečno zastopani pripadniki manjšin, kar po njegovem prepričanju ni naključje. V lanskem letu naj bi bila dva človeka javno usmrčena, med 582 žrtvami pa so bili tudi trije mladoletni in 16 žensk.