V Iranu deset vojakov obsodili zaradi sestrelitve ukrajinskega letala

V Iranu so danes zaradi njihove vloge pri sestrelitvi ukrajinskega potniškega letala v bližini Teherana leta 2020 na od enega do deset let zapora obsodili deset pripadnikov iranske vojske, je sporočila iranska sodna tiskovna agencija Mizam.

Prvi obtoženi, poveljnik obrambnega sistema, je bil obsojen na deset let zapora, ker se je uprl ukazom nadrejenih in sestrelil letalo, devet drugih vojakov pa je bilo obsojenih na od enega do treh let zapora, poročanje Mizama povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Umrlo je 176 ljudi

V incidentu je umrlo vseh 176 ljudi na letalu, večina je bila Irancev in Kanadčanov. Kmalu po vzletu z letališča v Teheranu je januarja 2020 strmoglavilo letalo ukrajinske letalske družbe Ukraine International Airlines tipa boeing 737.

Iranske oblasti so tri dni pozneje priznale, da je iranska vojska letalo pomotoma sestrelila. Incident se je zgodil le nekaj ur po iranskem napadu na vojaški oporišči v Iraku, v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki, kar je bilo maščevanje za ameriško likvidacijo vplivnega iranskega generala Kasema Solejmanija. Napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike so se v času incidenta močno povečale.

Iranski voditelji so se opravičili

Poročilo iranske agencije za civilno letalstvo, objavljeno približno leto dni po incidentu, je za sestrelitev letala okrivilo "človeško napako". Iranski voditelji so se opravičili in napovedali kaznovanje odgovornih. Iransko sodstvo je novembra 2021 sporočilo, da se je v Teheranu začelo sojenje desetim pripadnikom vojske v zvezi s sestrelitvijo letala.