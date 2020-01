Nov posnetek sestrelitve ukrajinskega letala #video

Iranska vojska je ob napadu na dve vojaški oporišči v Iraku pomotoma sestrelila tudi ukrajinsko letalo, v katerem je umrlo 176 ljudi, večinoma iranskih in kanadskih državljanov. Iran je po dneh ugibanj in zanikanja priznal napako, na ulice Teherana pa so se zgrnili protestniki, ki od oblasti zahtevajo odstop odgovornih.

Zdaj je znano, da sta potniško letalo zadeli dve balistični raketi, poroča New York Times. Iranske oblasti so že aretirale odgovorne za sestrelitev, sodili naj bi jim pred posebnim sodiščem.

Napad na vojaški oporišči je bil povračilni ukrep Irana, potem ko so ZDA ubile vodjo iranske revolucionarne garde in po nekaterih ocenah drugega človeka Irana, generala Kasema Solejmanija.

V Iraku tudi slovenski vojaki

Foto: Reuters Iran je z balističnimi raketami napadel dve vojaški oporišči v Iraku, Asad in Erbil. V drugi so bili nastanjeni tudi slovenski vojaki. Šest vojakov, pripadnikov 3. kontingenta Slovenske vojske, je bilo tam v okviru mednarodne misije Neomajna odločenost, po napadu Irana pa so se konec prejšnjega tedna vrnili v Slovenijo.

Na ogled oporišča povabili novinarje

Koalicija zavezniških držav, ki jo vodijo Američani in se bori proti Islamski državi, je skupino novinarjev popeljala po oporišču Asad. Novinarji so lahko tako vstopili v strogo varovano vojaško oporošče in si ogledali škodo, ki so jo povzročile iranske rakete.