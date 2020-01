Iran priznal: ukrajinsko letalo smo sestrelili "nenamerno" #video

Po tem, ko so Američani trdili, da so Iranci pomotoma razstrelili ukrajinsko letalo, je zdaj iranska vojska potrdila, da so imeli prav. Letalo so sestrelili nenamerno.

Pravijo, da je šlo za "človeško napako", ob čemer se je iranski predsednik Hassan Rouhani opravičil in dejal, da gre za "neodpustljivo napako". Razložili so, da so potniško letalo ukrajinske letalske družbe zamenjali za "sovražno tarčo", vojska pa je bila takrat v najvišji pripravljenosti, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Obrazložitev in opravičilo je predsednik Rouhani objavil na Twitterju:

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences.

Iranci so sprva zanikali, da so bili kakorkoli vpleteni v katastrofo.

S preiskavo bodo našli krivca, pravi predsednik

Rouhani je še dejal, da je sprožil preiskavo o tem, kdo je bil odgovoren za sestrelitev, ter da bodo "identificirali in sodili" tistim, ki so storili to "tragedij in neodpustljivo napako".

"Isan globoko obžaluje to napako. Moje misli in molitve gredo družinam žrtev, ki jim ponujam svoje globoko sožalje."

Ukrajinsko potniško letalo, ki je v sredo s 176 ljudmi na krovu strmoglavilo v Iranu, se je pred usodno nesrečo poskušalo vrniti na letališče v Teheranu, so sporočili iranski preiskovalci. Letalo boeing 737-800 je strmoglavilo samo nekaj minut po vzletu, še pred tem naj bi ga zajeli plameni. Preživelih ni bilo.

Teheran posredno okrivil tudi Američane

Javad Zarif, Iranski zunanji minister je na Twitterju objavil, da je človeška napaka bila povzročena zaradi ameriškega avanturizma. Zapisal je še, da Iran globoko obžaluje dogodek, svojcem žrtev pa je izrekel sožalje.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.



Trenutek, ko je iranska vojska sestrelila letalo:

