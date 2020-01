Kaj je do zdaj pokazala preiskava strmoglavljenja letala v Iranu? #video

Po prvih ugotovitvah naj bi letalo po tem, ko je zapustilo območje letališča, zajel ogenj. Iran je sicer že pred tem zavrnil zahtevo Američanov, ki so proizvajalci omenjenih letal, da jim izročijo črno skrinjico s posnetki posadke. Kot poroča BBC, ima Teheran sicer pravico, da vodi preiskavo dogodka, vendar so vanjo glede na mednarodna pravila v letalstvu praviloma vključeni tudi proizvajalci letal.

Ni dokazov, da bi bila nesreča letala povezana z iranskimi raketnimi napadi

Do prej omenjenega strmoglavljenja letala je prišlo v času najhujše zaostritve odnosov med Iranom in ZDA, in sicer samo nekaj ur po tem, ko so Iranci z balističnimi izstrelki napadli vojaški oporišči v Iraku, kjer so bili nastanjeni ameriški vojaki in vojaki koalicijskih držav v boju proti Islamski državi. Za zdaj po poročanju BBC ni nobenih dokazov, da bi bili raketni napadi in nesreča letala povezani.

Kmalu po vzletu so letalo zajeli plameni

"Letalo je sprva letelo proti zahodu, da bi zapustilo območje letališča, nato pa se je obrnilo v desno in se napotilo nazaj proti letališču, potem pa strmoglavilo," so sporočili z iranske agencije za civilno letalstvo. Očividci naj bi pred strmoglavljenjem videli, da so letalo zajeli plameni, piloti pa po navedbah preiskovalcev niso vzpostavili telefonske povezave z letališčem.

V Ukrajini razglasili nacionalni dan žalovanja

Prve izsledke preiskave so iz Teherana že poslali v Ukrajino in ZDA, pa tudi v Kanado in na Švedsko, od koder prihajajo smrtne žrtve. Med 167 potniki je bilo 82 Irancev, 63 Kanadčanov, deset Švedov, štirje Afganistanci, trije Nemci, trije Britanci ter dva Ukrajinca. Vseh devet članov posadke je bilo ukrajinskih državljanov. V Kijevu so 9. januar zaradi nesreče razglasili za nacionalni dan žalovanja.