Tragedija v Iranu: strmoglavil boeing s 180 potniki #video

نخستین ویدئو از سقوط هواپیمای اوکراینی اطراف شهریار pic.twitter.com/M3bZiLLryQ — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) January 8, 2020

Nekaj sekund po vzletu z iranskega letališča je tik pred zoro strmoglavil boeing 737-800. Na njem je bilo 180 potnikov in članov posadke. Video očividca nesreče prikazuje ognjene zublje na letalu, ko je ta še v zraku in veliko eksplozijo ob strmoglavljenju. Do nesreče je prišlo približno osem minut po vzletu.

Prvi indici iz Irana kažejo na tehnične težave

Iranska poldržavna tiskovna agencija ISNA je poročala, da je letalo strmoglavilo zaradi tehničnih težav in naj tako ne bi bilo povezano z napadi iranskih vojaških sil na oporišča ZDA v Iraku. To so sicer šele začetne neuradne informacije, natančnejše vzroke pa bo lahko dala uradna preiskava nesreče.

Tehnične okvare, ki pripeljejo do požara takoj po vzletu, so bile do zdaj najpogosteje povezane s poškodovanimi rezervoarji za gorivo v krilih. Do tega lahko pride ob nenadni mehanski poškodbi pred vzletom. Tak primer je bilo strmoglavljenje concorda v Parizu, ko je del razcefrane gume s kolesa poškodoval krilo in povzročil iztekanje goriva ter požar.

Večina potnikov na letalu naj bi bila mrtva. Reševalce so napotili na kraj nesreče, kjer pa so pogoji za reševanje ob ognjenih zubljih za zdaj zelo neugodni.

Nov udarec za Boeing

Letalo, ki je bilo iz Teherana namenjeno proti Kijevu v Ukrajini, je bilo staro manj kot štiri leta. Čeprav pripada isti družini letal kot že dve leta prizemljeni boeing 737 max 8, uporablja drugo programsko podporo in tako o tem letalu do zdaj niso poročali o morebitnih potencialnih tehničnih težavah.

Ta nesreča pa bo še en v vrsti udarcev za Boeing, ki je zaradi težav z omenjenim prizemljenim tipom letala (po dveh tragičnih nesrečah) nedavno tudi zamenjal svoje vodstvo. Dennis Muilenburga je na čelu uprave namreč zamenjal David Calhoun.

Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived.

A Ukrainian Boeing-737 with 180 people onboard has crashed in Iran. The aircraft crashed just after take-off from Imam Khomeini airport. pic.twitter.com/I0o249CAUr — mursalinarsala (@morsalleenrahia) January 8, 2020

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTu pic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020