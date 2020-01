V Moravčah zagorel kip Donalda Trumpa #foto #video

Foto: Miha Capuder Osem metrov visoko skulpturo, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so člani Športnega in kulturnega društva Sela avgusta lani postavili pri gasilskem domu v Selih pri Kamniku.

Ker je lastnik zemljišča, kjer je stal kip, zahteval, da ga umaknejo, so člani društva pisali slovenskim občinam. Pozitiven odgovor so prejeli le iz Moravč, kjer županuje Milan Balažic.

Kip, ki je zdaj stal v Moravčah, je bil že konec lanskega leta tarča vandalov. Ti so poskušali ameriškega predsednika spremeniti v "največjega diktatorja in zločinca človeške zgodovine". Narisali so mu brčice, kakršne je imel nacistični voditelj Adolf Hitler, je takrat povedal Balažic.

Občina je za kip plačala 1.500 evrov. Kot je pojasnil župan, to razumejo kot naložbo v moravški turizem, saj so želeli lepote občine tržiti tudi s pomočjo te skulpture.

Kip Donalda Trumpa je zasnoval arhitekt Tom Schlegl, sicer nekdanji mestni arhitekt v Občini Kamnik. Lesena skulptura podobno kot kip svobode v New Yorku v zrak dviguje desno roko.



Kot je pojasnil Schlegl, se mu je ideja za kip porodila ob vse večjem naraščanju populizmov. Z njim pa želi spomniti tudi na sporočilo newyorškega kipa, ki na vhodu v mesto pozdravlja obiskovalce in migrante. "Danes Ameriko zastopa nekdo, ki je proti temu. Kip svobode ob tem izpade kot farsa," je ob postavitvi kipa v Kamniku dejal za STA.

Pred odprtjem s traktorjem v kip

Kot omenjeno, so kip naprej postavili v Kamniku, kjer pa so bili odzivi domačinov mešani. Med pripravami na odkritje kipa je med drugim v leseno skulpturo s traktorjem zapeljal eden od jeznih domačinov. Spet drugi so dejali, da gre le za provokacijo in navadno potrato lesa, ki bi bil lahko bolje izkoriščen, nemalo pa je takih, ki menijo, da kip ameriškega predsednika kazi podobo njihovih prelepih krajev.

Foto: David Sasso

Kip novica tudi onkraj meja

O leseni skulpturi so poročali tudi številni tuji mediji, veliko pozornosti je pritegnila tudi v ZDA.