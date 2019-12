Trumpov kip v Moravčah že tarča vandalov

V Občini Moravče so danes slovesno odkrili skulpturo Kipa svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Kip, ki so ga v središče Moravč pripeljali iz Sel pri Kamniku, pa je bil ponoči že tarča vandalov, kar je tamkajšnji župan Milan Balažic ostro obsodil.

"Naša res srčna želja je bila, da v trenutku, ko je bil ta kip nezaželen in preganjan po Sloveniji, temu kipu, tej skulpturi, tej umetniški instalaciji nudimo zatočišče v Moravški dolini," je na slovesnosti povedal moravški župan Milan Balažic. "To ne pomeni, da je morda župan ali pa moravška občina za ali pa proti ameriškemu predsedniku Trumpu, gre za skulpturo, za umetniško stvaritev," je izpostavil.

Trumpa skušali spremeniti v diktatorja

Kip so ponoči poškodovali vandali, ki so "skušali predsednika Trumpa spremeniti v največjega diktatorja in zločinca človeške zgodovine". Med drugim so mu narisali brčice, kakršne je imel nacistični voditelj Adolf Hitler. "Ostro obsojam ta vandalski napad, to mazaško akcijo," je poudaril in dodal, da so v povezavi s tem podali tudi ovadbo.

Prispevek o Trumpovem kipu v oddaji Planet 18.

V luči napada je poudaril, da je temelj demokracije, tudi v Sloveniji, strpnost. "To je skulptura, ki sporoča dve temeljni sporočili, to sta svoboda in mir. In temu smo zavezani," je povedal in si na koncu nadel rdečo kapo z napisom v angleščini Naredimo Moravče spet velike. Rdeča kapa z napisom Naredimo Ameriko spet veliko je sicer zaščitni znak ameriškega predsednika.

Občina za kip odštela 1.500 evrov

V izjavi za medije je Balažic pojasnil, da je kip občino stal 1.500 evrov. "To razumemo kot investicijo v moravški turizem, v razvoj tega, da smo bolj prepoznavna občina, ker želimo tržiti naše lepote tudi s pomočjo te skulpture," je dejal. Kot je dodal, je kip od petka, ko so ga postavili v Moravčah, že privabil turiste.

Na današnjem odkritju, ki se je začelo s skladbo Amazing Grace in končalo s skladbo Slovenskega naroda sin, je Balažic slavnostno prerezal trak. Prišlo je nekaj deset ljudi, med njimi tudi Vili Kovačič. Postregli so jim "klobase svobode" in "pivo MjavYork", kar je po besedah župana alternativno ime za Moravče.

Foto: STA Približno osem metrov visoko leseno skulpturo so avgusta pri gasilskem domu v Selih pri Kamniku postavili člani Športnega in kulturnega društva Sela. Lastnik zemljišča, na katerem so ga postavili, je od njih zahteval, da ga umaknejo, kar so storili novembra. Preselili so ga na obrobje vasi.

Kip je bila pripravljena sprejeti le Občina Moravče

Člani društva so po poročanju slovenskih medijev pisali vsem slovenskim občinam, ali je katera pripravljena sprejeti kip. Pozitivno se je odzvala občina Moravče, kamor so ga s tovornjakom prepeljali v petek.

Leseno skulpturo, ki podobno kot newyorški Kip svobode visoko v zrak dviguje desno roko, je zasnoval arhitekt Tom Schlegl, nekdanji mestni arhitekt v Občini Kamnik. Ideja se mu je porodila ob vse večjem naraščanju populizmov. Z njim pa želi spomniti tudi na sporočilo newyorškega kipa, ki na vhodu v mesto pozdravlja obiskovalce in migrante. "Danes Ameriko zastopa nekdo, ki je proti temu. Kip svobode ob tem izpade kot farsa," je ob postavitvi kipa v Kamniku pojasnil za STA.

O postavitvi kipa so se poleti razpisali številni tuji mediji. Nekateri so pisali, da skulptura deli prebivalce naselja, kjer stoji. Spomnili pa so tudi, da ima svoj kip v Sloveniji že Trumpova soproga Melania. Ta stoji v njenem rodnem kraju Sevnici.