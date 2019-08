Kamničani s Trumpovim kipom napovedali konkurenco sevniški Melanii #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je Sevnica postala bogatejša za kip ameriške prve dame slovenskih korenin Melanie Trump, v naselju Sela pri Kamniku domačine in obiskovalce po novem pozdravlja kip ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Osem metrov visok kip Trumpa s kvadratno glavo in pestjo, dvignjeno visoko v zrak, so postavili na zasebnem zemljišču.