Leto dni po najhujši delovni nesreči v Sloveniji #foto

Ob prvi obletnici od najhujše delovne nesreče v Sloveniji v Melaminu, ta bo v petek, v kateri je zaradi eksplozije umrlo sedem ljudi, v podjetju nadaljujejo rekonstrukcijo podjetja. V Melaminu trenutno obratuje polovica proizvodnje v enoti kemične industrije in celotna proizvodnja v enotah lesne in obutvene industrije. V Melaminu si prizadevajo, da bi se aktivnosti za selitev na novo lokacijo, ki bo usklajena z lokalnimi skupnostmi, odvile čim hitreje, zato trenutno tudi s pomočjo Občine Kočevje poteka komunikacija s civilnimi iniciativami.

V Melaminu je 12. maja lani v siloviti eksploziji, ki ji je sledil požar, umrlo sedem delavcev, okoli 25 ljudi je bilo poškodovanih. Dogodek velja za do zdaj najhujšo delovno nesrečo v Sloveniji.

V Melaminu leto dni po izrednem dogodku nadaljujejo rekonstrukcijo podjetja. Foto: Gasilska enota Ribnica, Robert Latin

Posebna delovna skupina, ki je opravila analizo izpustov nevarnih snovi ob nesreči, je podobno kot že policija in interna preiskava v Melaminu ugotovila, da se je nesreča zgodila zaradi napake pri prečrpavanju surovine dietilentriamin v rezervoar z epiklorohidrinom.

Dobavitelj, ki je pripeljal dietilentriamin, je po ugotovitvah delovne skupine napačno zapeljal na pretakališče rezervoarja za epiklorohidrinom. Melaminov operater je nato cisterno z dietilentriaminom priklopil na rezervoar z epiklorohidrinom in začel prečrpavanje. Po okoli dveh minutah je prečrpavanje ustavil, vzel vzorec za preverjanje kakovosti pripeljane surovine za laboratorij, nato pa prečrpavanje nadaljeval. Po približno 16 minutah prečrpavanja je rezervoar z epiklorohidrinom razneslo.

Leto dni po izrednem dogodku v Melaminu

V Melaminu leto dni po izrednem dogodku nadaljujejo rekonstrukcijo podjetja, pri čemer je ključno vodilo uporaba najsodobnejših tehnologij, ki so trenutno na voljo, so sporočili iz podjetja.

V petek, 12. maja, bo v spomin na pokojne v podjetju minuta molka, kar pomeni tudi zaustavitev nenujne proizvodnje v tem času. "Naše misli v zadnjem letu so bile v prvi vrsti z vsemi, ki so v izrednem dogodku utrpeli izgube. Čutimo dolžnost, da podjetje v sklopu obnove uredimo na način, ki vključuje uporabo najnovejših mogočih tehnologij, in s tem znatno zmanjšamo možnost kakršnihkoli napak v procesu. V zadnjem letu smo uvedli številne ukrepe in nadgradnje, s katerimi smo še okrepili naše varnostne protokole, poskrbeli, da se kaj podobnega ne zgodi nikoli več, in zagotovili varnost zaposlenih, zunanjih izvajalcev in lokalnega okolja," pravi direktor Melamina Srečko Štefanič.

Podjetje je v preteklem letu poskrbelo za sanacijo, na lokaciji pa še vedno potekajo tako rekonstrukcijska kot gradbeno-vzdrževalna dela, za kar imajo v podjetju pridobljena ustrezna dovoljenja.

Pri izvajanju rekonstrukcije in uvajanju posodobitev sledijo novim znanjem, novostim na tehničnem področju in tehnologijam BAT (Best Available Technology) na posameznih področjih z namenom doseči večjo varnost, učinkovitost oziroma optimizacijo procesov ter večjo energetsko učinkovitost. Foto: Facebook, Občina Kočevje

Dodatno so nadgradili tudi vrsto organizacijskih in tehničnih ukrepov, povezanih z zagotavljanjem varnega obratovanja.

Odškodnine svojcem izplačane, iščejo načine, kako še pomagati

Vse zahtevke za nematerialno škodo oškodovancev so nemudoma posredovali v rešitev zavarovalnici, Melamin pa je poleg uporabljene zavarovalne vsote zavarovalnici nakazal še dodatno vsoto za izplačilo odškodnin, s čimer je Melamin do danes izpolnil vse do zdaj prejete zahtevke po oceni zavarovalnice, zato podjetje s tega naslova trenutno nima odprtih obveznosti, so še navedli.

V podjetju so po dogodku zaposlenim ponudili psihološko pomoč, kar so zaposleni po lastni presoji tudi izkoristili. Ob tem so v podjetju zvišali tudi plače in kljub polovičnemu zmanjšanju proizvodnje v zadnjem letu uspešno ohranili delovna mesta. Foto: STA , Skupna izplačila za nematerialno škodo dosegajo skoraj 300 tisoč evrov. Višino odškodnin je zavarovalnica glede na prejete zahtevke dodelila v okviru ustaljene sodne prakse za odmero tovrstnih odškodnin. Ob tem v podjetju prizadevno iščejo načine, kako svojcem umrlih kratkoročno ali dolgoročno še dodatno priskočiti na pomoč.

V proizvodnji nevarne snovi nadomeščajo z nenevarnimi in iščejo nove možnosti proizvodov

V Melaminu trenutno obratuje polovico proizvodnje v enoti kemične industrije in celotna proizvodnja v enotah lesne in obutvene industrije, zato moči usmerjajo v varen in postopen vnovičen zagon preostalih proizvodnih zmogljivosti. Proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidrin, na obstoječi lokaciji ne bodo več zagnali. Zaradi zmanjšanja proizvodnje, ki je posledica omenjene odločitve, podjetje išče možnosti razvoja in proizvodnje novih proizvodov, ki ne vključujejo rabe nevarnih snovi.

V Melaminu si kljub znatno zmanjšanemu obsegu proizvodnje še naprej prizadevajo za ohranitev vseh delovnih mest, z razvojem novih tehnologij pa si željo ustvarjati tudi nova delovna mesta in s tem prispevati k razvoju lokalnega okolja. Iskanje novih proizvodnih možnosti je, poleg zagotavljanja varnosti, tudi eden od razlogov za želeno selitev dela proizvodnje na novo lokacijo, saj bi tovarna prihodnosti z najsodobnejšimi zmogljivostmi ustvarjala še večjo dodano vrednost. Podjetje je korak bližje novemu konceptu tovarne prihodnosti tudi s sodelovanjem v 36-mesečnem mednarodnem projektu e-CODUCT za zmanjševanje toplogrednih plinov.

Podjetje je po odzivu na prvo javno predstavitev preliminarne študije nove lokacije za selitev proizvodnega dela tovarne naročilo tudi izdelavo dodatka k preliminarni študiji, v katerem bodo natančneje opredeljene predvidene zmogljivosti tovarne na novi lokaciji ter upoštevan dodatni kriterij družbene sprejemljivosti s stališča večje oddaljenosti od naselij. Poleg predvidenega kriterija oddaljenosti 700 metrov se bo upoštevalo še dodatna kriterija oddaljenosti 1.500 metrov in tri tisoč metrov od naselij.

V stalnem stiku s pristojnimi organi

Podjetje ves čas od izrednega dogodka v okviru različnih preiskav tvorno sodeluje s pristojnimi organi ter jim predaja potrebne informacije in dokumente, vsa poročila o poteku sanacije in rekonstrukcije pa redno in transparentno objavlja tudi na svoji spletni strani, so še sporočili iz Melamina.