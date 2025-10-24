Daljnovodi potekajo po vaši parceli? Kaj lahko posameznik stori in ali lahko iztrži plačilo za služnost. #pravni nasvet

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Pravnik na dlani

Pravni nasvet

Pravni nasvet

Daljnovodi potekajo po vaši parceli? Kaj lahko posameznik stori in ali lahko iztrži plačilo za služnost.

Po Sloveniji prek številnih parcel potekajo daljnovodi.

Po Sloveniji prek številnih parcel potekajo daljnovodi.

Foto: Shutterstock

Čez moje zemljišče poteka elektrika (daljnovod). Kako bi lahko uredil, da bi plačevali najemnino za daljnovod, ki poteka prek mojih zemljišč? Če je mogoče, bi lahko vi vložili tožbo? Hvala, Janez.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Janez, če po vaši parceli oziroma zemljišču poteka trasa daljnovoda, je potrebna predhodna ureditev služnosti. Ker niste napisali, ali je ustrezna služnost ustanovljena, bomo najprej razložili, kako služnost nastane.

Pravila glede služnosti ureja Stvarnopravni zakonik, in sicer v poglavju IX. DEL Služnosti in členih 210. in dalje.

V vašem primeru gre za stvarno služnost. Vsaka služnost, ki nastane s pravnim poslom, mora biti narejena v obliki notarskega zapisa pri notarju. Če ste tako služnost ustanovili na navedeni način, morate imeti izvod notarskega zapisa. Na podlagi notarskega zapisa se služnost vpiše v zemljiško knjigo. Služnosti se izvajajo na način, da najmanj obremenjujejo služno stvar.

24 let v javnem sektorju, pa nič odpravnine? Oglejte si razlog!

Služnosti so lahko odplačne ali neodplačne. Odškodnine za odplačne služnosti so v Sloveniji zelo majhne. Podjetja, na primer elektro podjetja ali vodovodna podjetja, želijo ponavadi služnosti ustanoviti brez plačila.

Če notarskega zapisa nimate, to pomeni, da je nekdo samovoljno prek vaše parcele napeljal traso daljnovoda. V takem primeru imate možnost vložitve ustrezne tožbe ali za odstranitev daljnovoda, motenja posesti (ker je rok za tako tožbo 30 dni od motitvenega dejanja, je verjetno že zamujen) ali zahtevate odškodnino za napeljani daljnovod.

Ugotoviti pomemben podatek

Vsekakor je treba najprej ugotoviti, ali ste vi ali vaši pravni predniki kadarkoli sklepali pogodbo o ustanovitvi služnosti. Taka služnost je najverjetneje vpisana v zemljiško knjigo. Možnost, da je bila služnost ustanovljena in ni vpisana, je po našem mnenju majhna.

Če pa služnost ni ustanovljena, morate ukrepati prek sodišča. Za vložitev tožb so pooblaščeni le odvetniki, vložite pa jo lahko tudi sami.

Pravnik na dlani

Pravni nasvet
