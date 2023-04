Našli še dve žrtvi snežnega plazu

V snežnem plazu blizu smučarskega središča Chamonix sta umrla vodnika in štirje smučarji iz njune skupine. Reševalci so trupla vodnikov in mlajšega para našli v nedeljo, danes pa še 39-letno žensko in moškega v zgodnjih štiridesetih letih, ki je bil verjetno njen partner, je še dejala francoska tožilka.

Plaz se je sprožil brez opozorila

Plaz se je sprožil brez opozorila na sončen dan in je zajel območje, veliko 1600 krat 500 metrov. Župan mesta Contamines-Montjoie Francois Barbier je za AFP povedal, da so bile na velikonočno nedeljo razmere za smučanje dobre. "Mislim, da je to najbolj smrtonosen plaz v tej sezoni," je še dejal.

Meteorologi za območje niso izdali opozorila pred plazovi, a bi plaz po ocenah lokalnih oblasti lahko sprožile visoke temperature in veter. V tako dobrih razmerah je to še posebej zaskrbljujoče, saj je trenutno v Alpah več deset tisoč ljudi, je ob tem dejal predsednik francoskega združenja gorskih vodnikov Dorian Labaeye.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je na Twitterju sporočil, da misli na družine umrlih.