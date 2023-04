Obilno sneženje v gorah, sneg lahko pobeli tudi nekatere nižine #video

Slovenijo so zajele padavine, ki se bodo čez dan še okrepile. A očitno tudi zima še ni rekla zadnje besede. V goratem svetu bo namreč močno snežilo, nad višino okoli 800 metrov do noči lahko zapade tudi do pol metra snega. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Vremensko dogajanje nad Slovenijo bo danes zelo pestro. Pred nami je oblačen in deževen četrtek, popoldanske temperature bodo na severu od 0 do 6, drugod od 7 do 12, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo deževalo, v gorah in popoldne tudi v alpskih dolinah snežilo. Jutri bo spremenljivo s plohami in kakšno nevihto. pic.twitter.com/JYqr32m4yD — ARSO vreme (@meteoSI) April 13, 2023

Meja sneženja se bo spustila do nižin

Zima se očitno še ne poslavlja. Arso je izdal oranžno opozorilo za severozahodni in severni del države, kjer bo v goratem svetu močno snežilo, povečala pa se bo nevarnost snežnih plazov.

Meja sneženja bo sprva nad okoli 1.400 metri nad morjem, a se bo čez dan od severa spuščala. Nad višino okoli 800 metrov do noči lahko zapade od 25 centimetrov do pol metra snega. Sneg bo zvečer in ponoči pobelil tudi nekatere nižje ležeče kraje na Gorenjskem, Notranjskem, Koroškem in Kočevskem. Nad 500 metri lahko lokalno zapade kakšen centimeter snega, nad 700 metri pa od pet do deset centimetrov.

Foto: Meteoinfo / Facebook

Konec tedna oblačen in deževen

V noči na petek bodo padavine oslabele in prehodno marsikje ponehale. Jutranje temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Vreme bo čez dan spremenljivo do pretežno oblačno. Mogoče so občasne krajevne plohe, v južni polovici Slovenije se lahko razbesni tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija.

Ob koncu tedna se obeta oblačno vreme, predvsem v popoldanskem času bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.