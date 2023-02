Obtoženi Hrvati v Zambiji se lahko branijo s prostosti, odzval se je tudi Plenković

Osmerica Hrvatov, ki so jih v Zambiji obtožili poskusa trgovine z otroki, se bo lahko branila s prostosti, je danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina odločilo sodišče v Ndoli. To je že drugo sojenje od njihove aretacije decembra lani, tokrat pa so zambijske oblasti vložile obtožnico tudi proti imigracijski uslužbenki z letališča v Ndoli.

Štiri hrvaške pare so v Zambiji zaradi suma trgovine z otroki aretirali že decembra lani, potem ko so nameravali posvojiti štiri otroke, vse iz Demokratične republike Kongo.

Sodišče v zambijskem mestu Ndola, ki leži v bližini meje z Demokratično republiko Kongo, je v začetku februarja umaknilo obtožnico in odredilo, da morajo zapustiti državo, a so jih nato na letališču znova aretirali.

Sodijo jim za poskus trgovine z ljudmi

V novem procesu jim sodijo po novi obtožnici za poskus trgovine z ljudmi. Sodnica Jene Bwala je danes odločila, da se Hrvati lahko branijo s prostosti, ko bodo predali potne liste, dokazali, da imajo začasno prebivališče, in položili varščino, piše STA. Naslednja sodna obravnava bo 1. marca.

Primer je v ponedeljek komentiral tudi hrvaški premier Andrej Plenković. Izrazil je prepričanje, da Hrvati, ki so priprti v Zambiji, niso imeli namena trgovati z otroki, ter dodal, da je "absolutno nesprejemljivo" stigmatizirati otroke in njihove starše, poroča Hina.

Prijavo naj bi vložil hrvaški državljan

Hrvaški mediji so pretekli teden kot enega od mogočih razlogov za ponovno aretacijo osmih hrvaških državljanov navedli prijavo, ki naj bi jo proti njim pri zambijskih oblasteh vložil hrvaški državljan.

Nekdanji hrvaški poslanec Ivan Pernar je namreč konec preteklega tedna sporočil, da je v Zambijo pošiljal prijave, povezane s hrvaškimi državljani. V njih je zapisal, da je med privedenimi tudi transspolna oseba, ki po njegovih besedah ne more posvojiti otrok iz DR Kongo.

Državna tožilka za enakopravnost spolov Višnja Ljubičić je v ponedeljek napovedala, da bo proti Pernarju vložila kazensko prijavo zaradi sovraštva do transspolnih oseb.

Med obtoženimi Hrvati so sicer štirje zakonski pari - Damir in Nadica Magić, zagrebški svetnik v lokalnem odboru iz stranke Možemo! Noah Kraljević in njegova partnerka Ivona, Ladislav in Aleksandra Peršić ter kitarist skupine Hladno pivo Zoran Subošić in njegova žena Azra Imamović Subošić, uslužbenka ustavnega sodišča.