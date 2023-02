Je Hrvate, obtožene trgovine z ljudmi v Zambiji, prijavil nekdanji poslanec?

V Zambiji ponovno aretiranim Hrvatom so v petek na sodišču prebrali novo obtožnico, ki jih znova bremeni trgovine z ljudmi. Štirje hrvaški pari sicer trdijo, da so nedolžni, poroča hrvaški Index.

Obtožnica zoper osem Hrvatov se nanaša na poskus trgovine z otroki iz Konga, poleg Hrvatov pa je zdaj obtožena še višja zambijska imigracijska uradnica v Ndoli. Gre za šestintridesetletno Glorio Sakulenga, Zambijko iz Kapomba, ki so jo prav tako obtožili poskusa trgovanja z otroki.

Pernar Hrvate kritizira že dalj časa

Hrvate v Zambiji so dan po tem, ko so jih iz pripora izpustili, ponovno aretirali, vzrok pa naj bi bilo anonimno obvestilo iz Hrvaške. Čeprav te informacije niso potrjene, je eden tistih, ki omenjene Hrvate kritizira že dalj časa, nekdanji hrvaški poslanec in aktivist Ivan Pernar. Ta se je namreč na svojem profilu na Facebooku pohvalil, da je štiri hrvaške pare prijavil že večkrat, objavil pa je tudi sporočila, ki jih je poslal zambijskim oblastem in policiji.

V enem izmed poslanih sporočil je navedel, da je eden od aretiranih Hrvatov transseksualna oseba, zato "ne bi smel posvojiti otroka iz Konga". Prav zaradi teh besed je bil deležen številnih hudih kritik.

Odzvali sta se varuhinja človekovih pravic in odvetnica

Varuhinja človekovih pravic Tena Šimnović Einwalter je v sporočilu za javnost opozorila na nevarnost tovrstnih obtožb. Državljanom je sporočila, naj se vzdržijo rasističnih in transfobičnih komentarjev, saj gre za kazniva dejanja. "Posebej skrb vzbujajoči so primeri, v katerih se državljani dodatno potrudijo, da zambijske institucije, javnost in medije opozorijo na to, da je med priprtimi transspolna oseba. Glede na položaj transspolnih oseb v Zambiji jih takšne izjave dodatno ogrožajo," je zapisala v izjavi.

Spregovorila je tudi odvetnica Jadranka Sloković. "Ljudje imajo pravico do svojega mnenja, tudi če je necivilizirano, nimajo pa pravice ogrožati drugih in širiti sovražnega govora zaradi svojih spolnofobičnih stališč, sploh če so ti že v tako slabem in ranljivem položaju. Takšna poteza ima lahko resne posledice za njihovo varnost, zato bi nekdo moral reagirati," je povedala za Jutarnji list.